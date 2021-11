"Docteur, si c’est vous qui me piquez, alors je veux bien": 4.300 vaccins dans les pharmacies bruxelloises depuis septembre

Les pharmacies participent toujours plus à l’effort de vaccination à Bruxelles. ÉdA – Julien RENSONNET

Les pharmacies bruxelloises s’avèrent efficaces pour convaincre les derniers réticents à la vaccination dans les quartiers populaires. C’est le cas à Neder-Over-Heembeek, où une collaboration exemplaire est ouverte entre une maison médicale et une pharmacie mitoyennes.

Suivre @JulienRENSONNET

Depuis septembre, 4.300 vaccins ont été injectés dans les pharmacies de Bruxelles via le dispositif Pharma-on-Tour, au cours de quelque 140 séances. L’accent a été mis sur les communes et quartiers à faible couverture vaccinale.

C’est le cas à Neder-Over-Heembeek, où la pharmacie Natural Pharma collabore avec la maison médicale Espérance Santé. "C’était une demande de nos patients. Ils nous disaient "docteur, si c’est vous qui me piquez, je veux bien me faire vacciner"", assure Brahim Iabkriman, généraliste. "Ils finissent donc par franchir le pas car un vaccin injecté par leur médecin et préparé dans leur pharmacie, ça les rassure".

Le docteur Brahim Iabkriman compte sur la proximité avec ses patients pour les convaincre. Cocom Avantage à Neder: les deux établissements sont mitoyens. "On réserve une pièce de la maison médicale où un même généraliste ne fait que ça. La préparation des doses est assurée par la pharmacie", reprend Brahim Iabkriman. "Nous avons un agenda commun pour la prise de rendez-vous. On pense aussi à piquer le samedi pour aider les gens qui travaillent". 70 patients ont déjà été vaccinés en une semaine à peine. En rythme de croisière, la maison médicale Espérance Santé vise 150 vaccins par semaine à raison de 50 par jour.

Par ailleurs, les pharmacies bruxelloises assurent désormais le rôle de hub décentralisé pour les doses de vaccin. C’est le cas pour 3 comptoirs à Saint-Josse, Anderlecht et Molenbeek, qui préparent quelque 230 doses par jour. Destination: les généralistes, écoles, vaccibus ou antennes locales. La Cocom annonce que ce dispositif sera renforcé, notamment grâce à un pool de pharmaciens experts pour la vaccination.