L’équipe jordanienne de foot soupçonne la gardienne de l’Iran d’être... un homme

elle s'appelle Mahdiyeh Molaei Sarbijan, c'est le gardien de but de l'équipe féminine d'#Iran de foot, la #Jordanie a contesté son sexe et dit que c'est un homme. qu'en-t-il vraiment ?? voila j'ai trouvé la video des tirs au but @FIFAcom #WorldCup #WCQ pic.twitter.com/YtFyLFdZ5K