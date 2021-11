Le retour de GTA fait scandale: remboursements, notes catastrophiques…

Le recyclage de trois jeux vidéo Grand Theft Auto (GTA) rime avec plantage sur PC et sur les consoles PS5, PS4, Switch, Xbox Series S/X et Switch.

La série de jeux vidéo Grand Theft Auto (GTA) est à nouveau au cœur de la tourmente. En ligne de mire: le lancement chaotique de la compilation Grand Theft Auto The Trilogy le 11 novembre 2021.

Sur PC, l’éditeur Rockstar Games a rapidement supprimé l’accès au titre, au grand dam des premiers acheteurs. Sur les consoles Switch, PlayStation et Xbox, les performances laissent à désirer à l’heure de cloner trois jeux de l’ère… PlayStation 2.

Tour d’horizon d’un démarrage raté qui rappelle ceux de eFootball 2022, la simulation de football de l’éditeur Konami, et de Cyberpunk 2077, le flop des développeurs de The Witcher 3.

+ Vidéo: la bande-annonce de Grand Theft Auto The Trilogy

Une fois n’est pas coutume, la franchise GTA n’est pas pointée du doigt pour ses séquences violentes, dénoncées par des parents qui oublient le logo PEGI 18 posé sur la jaquette.

Drogue, violence, sexe Piqûre de rappel: au fil des épisodes, Grand Theft Auto se concentre sur les exploits de criminels, de braqueurs, de trafiquants. C’est un mélange sulfureux de drogue, de violence, de sexe, clairement réservé aux joueurs âgés de plus de 18 ans. C’est surtout une narration maîtrisée de bout en bout, des villes immenses à explorer, un monde ouvert aux mille activités.

Après le triomphe du western Red Dead Redemption 2, l’éditeur Rockstar Games succombe avec Grand Theft Auto The Trilogy aux sirènes paresseuses du remake. La compilation recycle sur PC et sur les consoles actuelles trois anciens opus:

– Grand Theft Auto III (2001)

– Grand Theft Auto: Vice City (2002)

– Grand Theft Auto: San Andreas (2004).

Les malfrats de GTA sèment le désordre dans les rues des immenses villes reproduites dans les différents jeux. Internet

Recycler à moindre coût

Faire du neuf avec du vieux, qui plus est à moindre coût: la formule est tentante et régulièrement exploitée par Nintendo (avec les anciens Mario par exemple) et Capcom (Resident Evil) notamment. Mais quand on se contente de dépoussiérer un joyau de jadis, il est préférable de ne pas se louper.

Hélas, mille fois hélas, distribué à prix fort (59,99€), Grand Theft Auto The Trilogy s’est pris plus d’une fois les pieds dans le tapis depuis son lancement mondial le 11 novembre 2021.

Tragédie en trois actes sur PC

Sur PC, les joueurs ont été privés quatre jours du jeu sans trop d’explications:

– Dans la soirée du 11 novembre 2021, Rockstar Games désactive temporairement son "launcher", le petit logiciel qui permet de lancer ses jeux.

– Le 13 novembre 2021, le "launcher" est à nouveau accessible, mais il n’autorise pas le lancement Grand Theft Auto The Trilogy. Des voix s’élèvent pour exiger le remboursement de leur achat.

– Le 15 novembre, la compilation GTA est enfin de retour.

Il semblerait que le développeur de cette trilogie avait oublié de nettoyer le code et les fichiers originels d’une part, de protéger l’accès à des ressources sensibles d’autre part.

Bugs et graphismes en souffrance

Sur Switch, PS4 et Xbox One, les graphismes et les performances en dents de scie font l’objet de vives critiques.

Sur PlayStation 5 et Xbox Series S/X, l’utilisateur doit choisir entre les modes graphiques Fidélité et Performance, comme si ces deux machines de nouvelles générations n’étaient pas capables de donner vie en 4K dans les meilleures conditions à des remakes PlayStation 2.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, l’épidémie des bugs et des comportements étranges dans le jeu est un autre élément qui ternit la réputation du titre.

Notations catastrophiques

Conséquence directe, sur le célèbre site Metacritic, les joueurs descendent en flamme les différentes versions en leur attribuant des notations catastrophiques:

– Version PC de Grand Theft Auto The Trilogy : note moyenne de 0,5/10

– Version PS4: 0,7/10

– Version PS5: 0,8/10

– Version Xbox One: 0,4/10

– Version Xbox Series X: 0,5/10

– Version Switch: 0,5/10