GuiHome dans la peau d’un… éleveur de poulets à la Ferme de Julien, à Incourt (Vidéo)

L’humoriste GuiHome était récemment de passage à la ferme de Julien, à Piétrebais, pour tourner une capsule vidéo destinée à promouvoir les producteurs locaux en collaboration avec l’Apaq-W. L’agriculteur incourtois raconte son expérience.

Producteur bien connu dans la région de Beauvechain et d’Incourt, Julien Van Keerberghen est spécialisé dans l’élevage de volailles plein air et dans l’apiculture.

Il y a quelques jours, il a reçu la visite de l’humoriste GuiHome venu tourner une vidéo afin de promouvoir l’action #Jecuisinelocal de l’Apaq-W. "L’Apaq-W cherchait un profil d’éleveur qui sort du commun et ils m’ont contacté pour me demander si j’étais d’accord que GuiHome vienne tourner sa capsule vidéo dans notre exploitation. J’ai évidemment accepté avec plaisir", explique l’Incourtois.

Dans la vidéo de 3’30’’ réalisée par GuiHome, on y voit l’humoriste avec sa dérision habituelle, endosser le rôle de Julien, l’éleveur-apiculteur pour faire la promotion de ses produits sains et durables. "Il est venu avec un cameraman, un preneur de son et un assistant et ils sont restés toute une journée de 9 h à 16 h. Je ne pensais jamais que ça demandait autant de travail pour réaliser une vidéo de trois minutes. J’ai pris congé pour l’occasion et c’était très sympa de voir comment il travaille", poursuit Julien Van Keerberghen.

Dans cette capsule postée le 10 novembre et déjà vue plus de 4 500 fois sur sa page Facebook, GuiHome conduit un tracteur, s’essaye au nourrissage des poulets, visite des ruches et fait ses emplettes dans le magasin de produits locaux Le Verger de la Chise.

«Nous avons beaucoup ri»

L’agriculteur de la Ferme de Julien apprécie le style d’humour du Namurois et suit ses aventures sur YouTube. Il était donc ravi de faire sa connaissance. "Il est dans la vie, à peu près le même personnage que dans ses vidéos. Il court dans tous les sens, il a une énergie phénoménale, il fait tout le temps des blagues. Je dois dire, nous avons beaucoup ri."

L’humoriste s’est aussi montré très curieux du travail de Julien. "Nous avons fait le tour de la ferme avant de tourner et il posait beaucoup de questions, il était intéressé et semble apprécier, lui aussi, de manger local."

Trois autres capsules ont été tournées par GuiHome dans le cadre de cette campagne #Jecuisinelocal, elles sont à retrouver sur la page Facebook de l’Apaq-W et de l’humoriste. Voilà, en tout cas, qui est une belle vitrine pour le producteur incourtois. "Je n’ai pas vu mes ventes exploser au lendemain de la parution de la vidéo mais c’est sûr que c’est toujours une bonne pub pour nous!", conclut-il.