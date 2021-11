Faille de BruVax: "Utiliser le registre national de quelqu’un sans consentement, c’est un délit"

"C’est vrai", il y a une faille dans BruVax, concède la Cocom. Celle-ci permet de déterminer le statut vaccinal de quelqu’un si vous disposez de son N° de registre national. Plainte est introduite. La Cocom "adaptera le système" si nécessaire.

"Il est vrai qu’avec le N° de registre national, on peut vérifier dans BruVax si quelqu’un a reçu une première dose de vaccin ou non". Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocom, confirme bel et bien la faille apparue pour le secret médical dans la plateforme d’inscription bruxelloise à la vaccination.

Celle-ci a été découverte par Charta 21, une association qui regroupe des juristes pour défendre les droits fondamentaux. Et relayée par Le Soir. La technique est simple: en disposant de son N° de registre national, on peut inscrire n’importe quel Bruxellois à la vaccination dans BruVax. Mais si cette personne a déjà reçu une première dose, la plateforme refuse logiquement la prise de rendez-vous. Un message d’erreur rouge indique alors que "vous n’êtes pas éligible à la vaccination". Déduction: le schéma vaccinal est en cours ou terminé. Dans le cas contraire, c’est que le détenteur du N° de registre national n’a pas encore entrepris les démarches pour la piqûre.

Selon Charta 21, cette faille pourrait donc permettre à n’importe quelle organisation disposant de votre numéro national de vérifier si vous êtes vacciné ou pas. C’est le cas de votre employeur, votre banque, votre assureur, votre commune…

«Nous investiguons la plainte»

La Cocom est visiblement gênée aux entournures concernant ce couac. D’autant plus qu’elle a reçu une plainte à ce sujet. "Nous investiguons la plainte de façon juridique", assure Inge Neven. "En fonction des réponses obtenues, nous adapterons le système. Nous sommes une instance publique. Nous ferons donc tout pour respecter la vie privée, c’est normal". En tout cas, ce 16 novembre à 12h, le message d’erreur n’apparaissait plus en cas de tentative d’inscription d’un Bruxellois vacciné.

Si cette grosse entorse au secret médical est possible sur BruVax, c’est aussi "parce que nous avons souhaité rendre l’inscription à la vaccination la plus simple et intuitive possible pour tous les Bruxellois", défend la responsable. Face à la fracture numérique, le système a vocation dès sa conception de permettre aux personnes âgées ou citoyens ne disposant pas de connexion internet de se faire aider. Et d’asséner: "Une personne ne peut normalement pas utiliser le N° de registre national d’une tierce sans son accord. Il s’agit d’un délit".