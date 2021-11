Les coulisses déjantées de Belgique-Estonie avec Pablo Andres (vidéo)

L’humoriste Pablo Andres s’est glissé dans les coulisses de la rencontre Belgique-Estonie

Samedi soir, les Diables s’imposaient face à l’Estonie (3-1). Grâce à cette victoire, l’équipe nationale se qualifiait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une rencontre sérieuse et appliquée de l’équipe de Roberto Martinez.

Du sérieux, Pablo Andres en avait beaucoup moins dans les coulisses de la rencontre où il a pu suivre et taquiner - dans son plus pur style - les supporters, joueurs, stewards, journalistes et même le coach Roberto Martinez. L’humoriste réédite ses moments de complicité avec les Diables, comme il l’avait fait en marge de l’Euro.

Pablo Andres et Roberto Martinez Capture d’écran L’humoriste demande à notre sélectionneur espagnol - avec lequel il partage des origines - son plat belge préféré: "Las croquetas de gambas" (ndlr: les croquettes de crevettes), rétorque Martinez.

On le voit aussi se moquer gentiment des journalistes de la RTBF, notamment de Pierre Deprez qui prépare ses questions avant les interviews ou poser une colle à Fred Waseige. "Tu prépares toujours tes matches?", ce à quoi le consultant par l’affirmative. "Alors cite-moi 5 joueurs de l’Estonie...".

Les joueurs aussi y passent: Benteke et Castagne reprennent les phrases mythiques de l’humoriste, Pablo Andres annonce à Meunier qu’il… marquera quatre buts, sans oublier le fameux "Je l’ai dit bordel" de Philippe. Le tout en se mélangeant aux 36.000 supporters présents ce samedi, aux abords et dans le stade. Un moment sympa.

Le reste est à découvrir dans la vidéo.