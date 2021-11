Un spectacle d’improvisation sur notre santé mentale, à Ath

Les trois comédiens des Komikazes entendent «poser les maux avec humour et humanité». COM.

Les Komikazes se mettent en scène dans un spectacle d’impro sur le lien social, ce dimanche 21 novembre, à 15h, à Ath.

Privés de liens sociaux pendant plusieurs mois, notre santé mentale a été mise à rude épreuve. Trouver ou retrouver un équilibre quand on parle de santé mentale est l’un des enjeux majeurs de la sortie de crise pour la Mutualité chrétienne. Cette dernière s’associe à la troupe athoise Les Komikazes pour proposer un spectacle qui fait la part belle au lien social et à la santé mentale.

" Ce spectacle fait suite à ces nombreux mois de crise sanitaire et ses conséquences sur notre santé mentale mais aussi sur le monde du spectacle vivant ", indique la MC.

" Nous souhaitons (re)donner une place essentielle à l’importance de la santé mentale dans nos vies à travers une scène d’improvisation avec la troupe athoise. "

Le spectacle "?Le lien social à toutes les sauces?" invite le public le temps d’un après-midi à "poser les maux avec humour mais aussi avec beaucoup d’humanité sur nos ressentis et nos émotions ". "Ce moment permettra aussi d’échanger, de fédérer et de découvrir notre partenaire local qui travaille sur la santé mentale et qui nous accompagnera tout au long de cet après-midi."

Entre amis, en famille, seul(e) ou accompagné(e), timides, audacieux, curieux, bavards, taiseux, jeunes ou vieux… venez passer un moment où l’imagination fait le spectacle!

Le spectacle "Le lien social à toutes les sauces" est présenté le dimanche 21 novembre, à 15h (ouverture des portes à 14h30), à la salle de l’Auditorium à Ath (site Burbant, rue du Gouvernement).

Participation?gratuite – verre de l’amitié offert après le spectacle

Inscription?souhaitée.

mc.be/impro-ath