Un hommage géant aux disparu.e.s à Ath, en mai 2022

Un comité, avec l’appui de la Ville, prépare une cérémonie d’hommage à Ath, pour les personnes décédées durant les confinements.

Comme bien d’autres, l’Athois Jean-François Masson a été interpellé par la souffrance des familles ayant perdu un ou des membres durant la période Covid, et en particulier durant les confinements. Des départs brutaux et inhumains, sans gestes d’affection, sans moments de recueillement (ou presque).

"Une connaissance qui exploite une entreprise de pompes funèbres m’a aussi expliqué être un peu déboussolée dans ce contexte" note Jean-François Masson.

Samedi 14 mai

D’où l’idée d’organiser, quand "cela sera possible", une cérémonie interconvictionnelle et pluridisciplinaire afin de rassembler les familles et proches de personnes décédées sur les périodes de confinement. L’événement n’a pas été programmé cette année, par mesure de prudence (vu la résurgence de l’épidémie). Une date a été fixée au printemps 2022, le samedi 14 mai, dans le hall du CEVA qui autorise l’accueil d’une assemblée nombreuse… ou moins.

Il est en effet impossible de "recenser" les défunts de cette période (protection de la vie privée oblige) et il s’agit donc d’une invitation pour le plus grand nombre, avec une inscription préalable à la clé. On estime cependant que 500 familles pourraient être concernées par ces décès survenus entre mars 2020 et juillet 2021.

L’art, langage universel

"Nous sommes d’abord des citoyens et c’est à ce titre que nous avons intégré le comité organisateur" souligne Xavier Nys, curé d’Ath. Les autres cultes et convictions philosophiques sont aussi représentés.

"Personne n’est indifférent à l’épreuve de la mort et ce qui nous unit, dans ce moment en particulier, c’est peut-être l’art qui est un langage universel et qui ouvre à quelque chose d’autre."

On savourera de la musique, on écoutera des chants (et des textes) et on admirera de la danse le 14 mai 2022 au CEVA, avec la complicité de l’académie de musique, de la chorale Rencontre, de l’ASA, des Vaillantines entre autres. "Nous souhaitons aussi apporter sérénité et réconfort par nos chants" insiste notamment Michelle Sermeus, présidente de la chorale Rencontre.

La Ville soutient l’initiative sur le plan moral et logistique, en mettant à disposition gracieusement la salle du CEVA ou par d’autres coups de main. "Mais nous faisons appel à la générosité publique pour supporter les différents frais" indique Jean-François Masson. Nul doute qu’il va continuer à utiliser son important carnet d’adresses au cours des prochains mois afin de récolter des soutiens concrets comme ceux déjà accordés par les fleuristes de la cité ou encore les entreprises de pompes funèbres.

"Le solde en compte au terme de cette initiative sera versé au profit des victimes des inondations du mois de juillet 2021" précise le comité.

Un chêne symbolique

De manière symbolique, un arbre sera planté près du "parc romantique" de l’Esplanade d’Ath. Ce sera un chêne ("aux feuilles de saule"), quercus phellos, qui est bien implanté au centre et au sud-est des États-Unis et qui a apparemment été introduit en Europe au début du XVIIIe siècle. L’arbre, pour des raisons naturelles, sera déjà planté d’ici quelques semaines, mais le panneau explicitant sa présence sera découvert en mai et sera symboliquement signé des "géants d’Ath". On sait que Jean-François Masson a systématiquement recours à cette notion des "éfants d’Gouyasse" dans les événements qu’il organise.

On trouve tel chêne quercus phellos de 600 ans en Allemagne. Reste à voir dans quelques siècles s’il survivra à la montée du niveau des mers ou aux choix futurs en matière d’aménagement du territoire…