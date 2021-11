Guanyu Zhou, le premier Chinois en F1, remplace Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo en 2022

Guanyu Zhou sera pilote titulaire de l’écurie Alfa Roméo en 2022.

Le pilote chinois remplacera à ce poste l’Italien Antonio Giovinazzi et sera l’équipier du Finlandais Valtteri Bottas, qui quittera Mercedes et succédera à son compatriote Kimi Räikkönen comme N.1 du team établi en Suisse.

Guanyu Zhou, 22 ans, sera le premier pilote chinois à évoluer dans la catégorie reine du sport automobile. Il est actuellement deuxième du championnat de F2 derrière Oscar Piestri, nommé pilote de réserve d’Alpine en 2022, ce mardi. Zhou a terminé vice-champion de F4 italienne en 2015, avant de signer des victoires en Euro F3 et F2. Membre de la Renault Academy depuis 2019, il était pilote d’essais d’Alpine cette année. Outre sa campagne en F2, où il s’est notamment imposé à Monaco, il a disputé et remporté le championnat d’Asie de F3 en 2021

"J’ai rêvé dès mon plus jeune âge de grimper le plus haut possible dans un sport qui me passionne et maintenant le rêve est devenu réalité. C’est un privilège pour moi de commencer ma carrière en Formule 1 avec une équipe emblématique, une équipe qui a introduit tant de jeunes talents en Formule 1 dans le passé. Maintenant, le rêve est devenu réalité. Je me sens bien préparé à relever l’immense défi de la Formule 1, l’apogée de mon sport", a réagi Zhou sur le site d’Alfa Roméo.

"C’est un pilote très talentueux, comme l’ont montré ses résultats en F2, et nous sommes impatients d’aider son talent à s’épanouir encore plus en Formule 1," a déclaré de son côté Fred Vasseur, le patron sportif du team. "Nous sommes fiers de notre équipe pour 2022 et nous sommes convaincus que Zhou formera un partenariat très fructueux avec Valtteri. Nous sommes également impatients d’accueillir tous les nouveaux fans chinois qui rejoindront l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour que l’expérience de notre sport soit formidable en Chine."