D2 ACFF: La RU Tubize-Braine se sépare de son entraîneur Tibor Balog

La défaite de ce week-end, à Givry, aura été celle de trop pour Tibor Balog, entraîneur principal de la Royale Union Tubize-Braine. Il a, en effet, été remercié par la direction du club fusionné, a-t-on appris ce mardi matin.

"Suite aux résultats décevants, la direction sportive du club a décidé de mettre fin à la collaboration avec son entraîneur principal Tibor Balog. Nous le remercions pour le travail accompli et lui souhaitons une bonne continuation. Le staff actuel prendra en charge l’intérim jusqu’à nouvel ordre."

C’est en ces termes que la direction de la RUTB a annoncé, via son compte Facebook officiel, qu’elle se séparait de Tibor Balog, T1 de l’équipe première du club.

Après un bon début de championnat, en D2 ACFF, Tubize-Braine est redescendu à la dixième place du classement, avec 14 unités. L’équipe reste sur un bilan peu enviable de 1 point sur 18 lors des six dernières journées et n’a plus gagné depuis le 3 octobre (victoire 1-3 à Jette). Le tout avant la réception de Rebecq, samedi (20h), dans un vrai derby, très attendu !

