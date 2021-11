Oscar Piastri sera le pilote de réserve d’Alpine en 2022

L’Australien Oscar Piastri sera un pilote de réserve pour l’équipe de Formule 1 d’Alpine à partir de l’année prochaine a annoncé cete dernière.

Depuis près de deux ans, Oscar Piastri, 20 ans, fait partie du programme de l’Alpine Academy, le constructeur automobile français Renault propriétaire de l’équipe de course. Il succède dans ce rôle au Russe Daniil Kvyat.

Piastri a remporté la Formule Renault Eurocup en 2019 et était devenu champion FIA en Formule 3 dès sa première saison en 2020. Il court cette saison en Formule 2 et dispute le titre mondial après ses trois victoires (Sakhir, Monza et Sotchi) et ses sept podiums. L’Australien a une avance de 36 points sur le Chinois Guanyu Zhou (178 à 142) après six des huit rendez-vous (dix-sept courses. Les pilotes de Formule 2 courront encore trois courses à Dejddah en Arabie saoudite (3-5 décembre) et autant à Abou Dhabi dans les Émirats (10-12 décembre) cette saison. S’il devient champion, Piastri rejoindra George Russell et Charles Leclerc seuls pilotes à avoir aligné les titres en Formule 3 (GP3), puis en Formule 2 dès leur première saison.

"Je suis très heureux de rejoindre Alpine F1 Team en tant que pilote de réserve" a déclaré Piastri sur le site d’Alpine. "J’ai hâte d’être beaucoup plus impliqué dans l’équipe et de contribuer à ses objectifs la saison prochaine. Ce rôle est la prochaine étape vers mon but, à savoir une place de titulaire en 2023. C’est très excitant. J’ai démontré ce dont je suis capable ces deux dernières années en formules de promotion et je me sens désormais prêt pour la Formule 1 grâce à mon expérience acquise lors des week-ends de course. Nous allons mettre en place un important programme d’essais afin de poursuivre mon développement et parfaire ma préparation pour un volant".

L’Espagnol Fernando Alonso (40 ans) et le Français Esteban Ocon (25 ans) formeront à nouveau le duo de pilotes titulaires d’Alpine en Formule 1 la saison prochaine. Alonso, double champion du monde, et Ocon ont marqué 112 points depuis le début de l’année. L’équipe française occupe la cinquième place du championnat du monde des constructeurs.