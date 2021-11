10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 16 novembre

Manque de repères, pas de gestes barrières; violences conjugales: 1 million pour lutter; les chasseurs privés de tirs sur perdrix: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 16 novembre.

1. Covid: faute de repères, on respecte moins les gestes barrières

La quatrième vague de Covid est imputée en partie au relâchement des gestes barrières. Pourquoi ces mesures préventives semblent-elles plus difficiles à appliquer aujourd’hui? Olivier Luminet, professeur de psychologie de la santé à l’UCLouvain, pointe le vaccin qui donne un faux sentiment de sécurité ainsi que le manque de repères généré par les changements incessants des règles.

2. Un million d’euros pour lutter contre les violences conjugales

Une grande campagne de sensibilisation invite tous les Belges à enregistrer les numéros des lignes d’écoute téléphonique dédiées aux violences conjugales.

3. Des chasseurs privés de tirs aux perdrix grises

Devant le Conseil d’État, la Ligue Royale Belge pour la Protection des oiseaux a obtenu la suspension de la chasse à la perdrix grise pour dix conseils cynégétiques de Wallonie.

4. Le football amateur retient son souffle avant le Codeco: «Nous l’attendons avec appréhension»

L’Association des Clubs Francophones de Football s’attend à des mesures, même si les compétitions ne devraient pas être arrêtées.

5. Un poissonnier de Beauraing reconnu fournisseur breveté de la cour

La poissonnerie Au Grand Bleu située dans le centre de Beauraing est reconnue fournisseur breveté de la cour. Une "promotion" royale pour l’entreprise familiale qui livre au château de Ciergnon depuis 5 ans.

6. Covid: «Si le Moulin de Solières ferme à nouveau, c’est vraiment se foutre de nous»

Il le dit clairement, il est dégoûté. Marc Ronveaux, patron du Moulin de Solières, est cependant prêt à se battre si le Codeco ferme à nouveau les discothèques.

7. Ecrivez en wallon, champenois, picard ou gaumais et soyez publiés et récompensés

Wallon, picard, champenois et gaumais. C’est dans l’une de ces langues que l’on trouvera le lauréat du concours lancé par le Musée de la parole.

8. Un guide pour partir à la chasse aux subsides

Dans la jungle des aides financières disponibles, il faut une bonne boussole pour ne pas se perdre. C’est l’objet du guide de Thibaut Naniot, directeur général de la commune de Sombreffe.

9. Exposition à Namur: Félicien Rops dans les yeux de Vincent Van Gogh

Le musée Rops convie à une promenade artistique à travers les yeux de Vincent Van Gogh.

10. Mondial 2022: songer à un plan A sans Eden Hazard

Eden Hazard est rentré à Madrid alors qu’il aurait pu engendrer du rythme de match à Cardiff. Sa situation soulève de plus en plus de questions, à un an du Mondial.

