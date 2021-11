Covid: le PS ne veut pas du masque pour les moins de 12 ans

Le PS s’oppose catégoriquement au port du masque obligatoire pour les élèves de moins de 12 ans, a-t-il fait savoir ce mardi à la veille du comité de concertation.

Les experts du GEMS, qui conseillent le gouvernement, préconisent le port du masque à partir de 9 ans dans les écoles afin d’endiguer la propagation du coronavirus, même si un rapport de l’institut de Santé publique Sciensano de la fin du mois concluait à l’absence de preuve scientifique suffisante pour imposer une telle mesure.

"Nous nous opposons catégoriquement au port du masque en-dessous de 12 ans. Il y a déjà pas mal d’obligations dans l’enseignement et le consensus scientifique sur ce point fait défaut. Et s’il n’y a pas de démonstration scientifique, il faut privilégier l’apprentissage des enfants. Or, le port du masque a un impact sur le bien-être des enfants, sur leur capacité d’expression et d’interaction, et donc d’apprentissage. C’est déjà compliqué pour les élèves du secondaire, ça le sera encore plus en primaire", a déclaré le porte-parole du parti.