Une des victimes du baptême de la MAF raconte: «On m'a dit: un bleu met son cerveau en poche»

L’une des "victimes" du baptême de la MAF, qui a dégénéré en 2018, s’est comparée à une femme violée qui se referme sur elle-même d’autant qu’il lui avait été dit qu’"un bleu met son cerveau en poche".

Le tribunal a interrogé les prévenus afin de connaître leurs motivations dans l’exercice de leur mandat de responsables des baptêmes et les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à intervenir ou non lors de ces "festivités".

On n’ira pas jusqu’à dire qu’ils ont tenté de se dédouaner entièrement, mais ils ont édulcoré leurs responsabilités en expliquant, par exemple, qu’ils (elles) avaient mis en garde les bleus et bleuettes.

+ LIRE AUSSI| Baptêmes à la MAF, à Louvain-la-Neuve: 15 mois avec sursis requis contre le président du comité de baptême

On leur disait qu’ils avaient le droit d’arrêter quand ils le voulaient et qu’ils seraient toujours les bienvenus, une affirmation qui a entraîné une forme de scepticisme dans le chef du tribunal, lequel s'est demandé si la soumission à laquelle étaient soumis les participants pouvait ou non influencer leur libre arbitre et les amener à arrêter les frais sans subir les moqueries de ceux qui choisissaient de poursuivre.

Une prévenue a reconnu que la limite avait parfois été dépassée et que "des choses ont été imposées que je n’aurais pas tolérées".

Le prévenu qui, selon le parquet, devrait être le plus sévèrement puni a expliqué qu’il fallait remettre l’église au milieu du village: "On n’obligeait plus les filles à s’exhiber torse nu ni à porter un bikini puisque seul le maillot une pièce était requis. Quand on parle de vomi, ce n’est pas l’estomac qui était vidé mais des aliments prémâchés ou pré-avalés".

On épinglera aussi le ressenti de "victimes". Certaines ont dit craindre des représailles. D’autres ont eu le sentiment d’avoir été les bouffons des organisateurs qui les méprisaient. Une autre, enfin, s’est comparée à une femme violée qui, pendant tout un temps, se referme sur elle-même d’autant qu’il lui avait été dit qu’"un bleu met son cerveau en poche".