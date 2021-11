Nathan Clumeck: "Il est temps d’envisager la vaccination obligatoire"

Ce vendredi matin, Maxime Binet recevait le chef de service des maladies infectieuses du CHU Saint Pierre Nathan Clumeck dans "Il faut qu’on parle", sur DH Radio. Pour lui, la vaccination obligatoire du personnel soignant est une bonne chose et aurait dû être décidée plus tôt. Il s’est aussi positionné en faveur de la vaccination obligatoire.

Alors que l’épidémie reprend, le gouvernement a avancé son comité de concertation à ce mercredi. Entre-temps, les experts du Gems, qui conseillent le gouvernement sur les mesures sanitaires à mettre en place durant la crise sanitaire, ont plaidé pour une nouvelle batterie de mesures plus sévères: masque dès 9 ans, télétravail obligatoire, fermeture du monde de la nuit et des salles de fitness. Ces mesures vont-elles assez loin, ou trop loin?

"Ce sont des mesures de crise. On aurait sans doute pu les anticiper", laisse entendre Nathan Clumeck. "Nous sommes dans une phase où les choses nous échappent, puisque le virus se transmet plus rapidement et que les vaccinés peuvent être porteurs du virus".

Le virus ne disparaîtra pas, c’est une certitude. Nous devons vivre avec

Ce lundi, le comité ministériel restreint s’est mis d’accord sur la vaccination obligatoire des soignants, qui à partir du 1er janvier auront trois mois pour se faire vacciner, sans quoi ils basculeront au chômage. "On aurait dû prendre cette mesure plus tôt", avance le spécialiste. "On a mis du temps à arriver à cette décision: on en parle depuis des semaines, des mois. Le personnel soignant est obligatoirement vacciné contre l’hépatite B. Je ne vois pas où est le problème", a-t-il ponctué en évoquant l’injection obligatoire contre le Covid-19.

«Si on va vers l’obligation vaccinale, ce sera pour la 5e vague»

Nathan Clumeck est allé un pas plus loin en envisageant la vaccination obligatoire pour tous, comme les hôpitaux l’avaient réclamé ce lundi, en même temps qu’un appel au durcissement des mesures sanitaires. "Il faut tirer les conclusions de cette quatrième vague. Le virus ne disparaîtra pas, c’est une certitude. Nous devons vivre avec. Nous savons que le vaccin protège bien de la maladie, mais moins bien de la transmission. Nous savons aussi que d’autres facteurs jouent comme les rassemblents en intérieur et la ventilation", a synthétisé le spécialiste. "Je pense qu’il est temps d’envisager la vaccination obligatoire. Le débat est mûr. En Belgique, les décisions prennent du temps, sans doute plusieurs mois. Si on va vers l’obligation vaccinale, ce sera pour la prochaine vague", a-t-il avancé, en évoquant une 5e vague inévitable.

Le chef de service des maladies infectieuses du CHU Saint Pierre est aussi revenu sur le port du masque imposé dès 9 ans. "Sur ce point, il n’y a pas de consensus. Sciensano n’a encore rien prouvé. Je pense de toute façon que ce n’est pas la mesure la plus importante".