Crise Covid: l’ISPPC suspend les visites aux malades

Au vu de l’évolution de la quatrième vague, le groupe hospitalier interdit les visites jusqu’à nouvel ordre.

La question était en débat depuis l’évolution du nombre de personnes hospitalisées atteintes du Covid. La décision est donc tombée ce lundi."À partir de ce mardi, les visites seront complètement interdites. Seuls seront autorisés à rendre et recevoir des visites: les proches des patients en fin de vie, les parents en pédiatrie et les conjoints et pères en maternité", déclare Frédéric Dubois, directeur de la communication de l’ISPPC.

La suspension des visites est valable pour les quatre sites: Van Gogh, Léonard De Vinci, Marie Curie et Vésale. "Cette décision a été prise dans l’intérêt des patients. Avec l’augmentation des contaminations nous avons dû rouvrir les unités Covid. Actuellement nous dénombrons 116 patients dont 14 aux soins intensifs."

Même si les chiffres restent interpellant, le taux de mortalité est moindre que pour la première vague. "Même s’il y a moins de décès, il faut toujours concentrer nos efforts sur les personnes atteintes de Covid ainsi que les autres patients. On flirte avec la phase 1B."

L’une des préoccupations majeures reste le nombre insuffisant de personnel infirmier spécialisé en soins intensifs.

Cette mesure d’interdire les visites ne laisse pas indifférent sur les réseaux sociaux mais le directeur de la communication insiste bien sur le fait qu’une telle décision n’est pas prise de gaîté de cœur. Certains se posent des questions sur l’utilité du Covid Safe Ticket or dans ce cas, un hôpital est déjà un endroit où se trouvent des personnes fragilisées d’un point de vue de la santé. "Leur état risque de se dégrader et ce sont des risques que nous ne pouvons pas prendre."

En ce qui concerne les accompagnants pour les consultations, ils sont toujours interdits. Une poignée d’opérations non-urgentes ont déjà été reportées. Les décisions politiques très attendues dans les prochains jours donneront sans doute un cadre plus défini pour les mesures à adopter.