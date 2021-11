Incroyable: jusqu'à 1,80m de vase dans la Dodane à Enghien!

Un an après s’être invité au conseil communal, le curage de la Dodane, entre le parc et le pont de la rue d’Hoves à Enghien, débutera fin février.

En septembre 2020, le conseiller d’opposition Geoffrey Derycke (Ensemble Enghien) rapportait au conseil communal l’interpellation d’Enghiennois, riverains des étangs de la Dodane, concernant le curage du plan d’eau.

Un an plus tard, le dossier semble en bonne voie. Lors du dernier conseil communal, le cahier spécial des charges afin de trouver un entrepreneur pour les différents travaux a été approuvé par l’ensemble des conseillers.

Jusqu’à 1,80 mètre de vase!

Dominique Eggermont, échevine en charge du parc, explique la situation. "Les travaux prévoient un désenvasement de la Dodane entre la rue d’Hoves et le Parc, jusqu’au bord de l’étang du Moulin. Quand nous avons creusé dans les archives, nous avons constaté que le dernier curage a été effectué il y a environ quarante ans. Un muret a été construit à hauteur de la grille. Son but était de freiner les boues venant du parc. Énormément de vase s’est accumulée de l’autre côté. Il y a des zones où on atteint 1,80 mètre de vase, mais ailleurs nous sommes à environ 50 centimètres de boues à curer."

Concrètement, ce chantier débutera par le retrait des poissons avec l’aide des pêcheurs de la Dodane.

Ensuite, le plan d’eau sera mis à sec, la grille sera retirée et le désenvasement pourra commencer. "Nous allons devoir créer un chemin de passage, poursuit l’échevine. Pour ce faire, nous devrons enlever quelques arbres. Pour garder un aspect esthétique et pour limiter l’impact sur les berges en place, le goulot se resserrera. Nous allons stabiliser les berges avec une technique spéciale qui permettra à la végétation de se réinstaller."

Réguler les eaux

Les travaux permettront aussi de réhabiliter un ouvrage hydraulique situé sous le pont de la rue d’Hoves. "Un ponton sera construit sous le pont afin d’accéder facilement à cet ouvrage hydraulique. Nous pourrons ainsi le manipuler pour utiliser l’étang comme réserve d’eau ou comme vidange quand c’est nécessaire. Comme dans les zones d’immersion temporaire, grâce à une sonde, nous saurons quand il faudra ouvrir ou fermer la vanne afin de réguler les eaux. Il y aura probablement une intervention sur un autre ouvrage de ce type, mais nous devons encore voir avec le service patrimoine pour cette intervention."

L’échevine espère pouvoir désigner l’entrepreneur d’ici la fin de l’année et débuter les travaux à la fin de l’hiver.