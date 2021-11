Entre-Sambre-et-Meuse: menaces sur les petites lignes ferroviaires

Namur-Paris en direct: pas de moyens, pas de perspective

À propos des menaces récurrentes de fermeture de certaines lignes ferroviaires, dont celle reliant Charleroi à Couvin, "elles ne constituent pas une menace imminente, mais restent dans un scénario plausible à l’horizon 2025 si des dotations suffisantes ne sont pas assurées pour les années à venir. En collaboration avec mon homologue fédéral (Georges Gilkinet, Écolo, NDLR), je suis particulièrement attentif au suivi de ces dossiers. Un sous-investissement, et une potentielle fermeture de lignes constituent un très mauvais signal aux voyageurs et aux entreprises."

Concernant les trains reliant Namur, Charleroi et Mons à Maubeuge, "l’étude de potentiel réalisée au sein de la SNCB ne nous a pas été communiquée. La SNCB souligne qu’elle s’inscrivait dans un contexte très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui, principalement en raison des conséquences de la crise sanitaire. On peut présupposer que les résultats de cette étude ne sont plus valables actuellement. Mais il semble apparaître, sur base des informations recueillies par mon administration, que les chiffres de fréquentation sont très faibles. En outre, le projet de faire évoluer cette offre en des trains directs vers Paris a été abandonné. Cela aurait nécessité un partenariat avec la SNCF, qui n’a pas pu être trouvé. En effet, la SNCB ne dispose pas de matériel de traction permettant d’assurer de telles liaisons – pas plus que la SNCF ne dispose d’ailleurs de matériel compatible – et n’a pas de licence pour circuler sur le réseau français. De plus, il aurait fallu obtenir un sillon direct jusqu’à la gare de Paris Nord, ce qui est impossible étant donné la saturation de cette gare. "

En termes de promotion, bien que ces trains n’apparaissent pas de manière privilégiée sur le "route planner", " un bandeau d’information spécifique apparaît lors de toute recherche d’itinéraire entre Namur, Charleroi, Mons et Paris", précise le ministre.

Et Philippe Henry de conclure: " Que ce soit en raison de la crise sanitaire ou en raison de l’inadéquation de cette offre à la demande potentielle, la question se pose donc toujours de l’opportunité de maintenir d’importantes ressources sur ce projet qui ne rencontre manifestement pas les attentes des voyageurs wallons. Comme nous l’avons déjà évoqué ici, des alternatives plus attractives devraient être recherchées pour recréer une véritable offre internationale au départ de nos principaux pôles."