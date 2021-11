Le Meilleur Pâtissier | Alexandre passe encore à côté du tablier bleu: "Ce n’est pas ce que je retiens"

Le débrief de Mich

Chaque semaine, Alexandre, surnommé Mich, nous fait son débriefing personnel de l’épisode diffusé. Le déroulement du tournage, les moments forts de chaque émission, Mich vous dit tout!

Lavenir.net: Mich, c’est encore une déception pour toi cette semaine malgré d’excellents retours du jury. Comment le vis-tu?

Mich: C’est sûr, c’était à nouveau compliqué cette semaine. J’étais très fier de mes réalisations, j’ai terminé top 3 dans l’épreuve de Cyril et dans celle de Mercotte, mais c’était insuffisant pour obtenir le tablier bleu. C’est décevant mais ce n’est pas ce que je retiens! Au final ce qui compte c’est celui qui sera arrivé le plus loin, pas celui qui aura eu le plus de tabliers bleus.

Pour la première épreuve, tu as convaincu Cyril avec une association originale de goûts. Est-ce que cette création marque ton évolution dans le concours?

On peut le dire, je m’améliore d’émission en émission mais surtout grâce aux conseils que je reçois chaque semaine. Je fais super attention à tous les intégrer et c’est ce qui me fait progresser, essayer des nouvelles choses. Marier le basilic avec l’orange sanguine c’était une première pour moi mais ça a payé et j’en suis très heureux.

À l’issue de l’émission, c’est ton ami Nicolas qui quitte l’aventure. On te voit assez ému de son départ!

Oui c’est clair j’étais déçu, on formait une belle équipe dans le fond de la classe… Six semaines de concours c’est énorme, il peut vraiment être fier de lui. Je ne lui souhaite que des belles choses pour la suite!