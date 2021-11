Yves Coppieters: "Il faut reconnaître que la vaccination n’est pas suffisante seule"

Tester et retester, oui. Télétravailler, OK. Et refermer un secteur? Le point avec l’épidémiologiste Yves Coppieters (ULB)

Yves Coppieters, pour casser la transmission du virus, le testing ne reste-t-il pas une des clés de la gestion de l’épidémie?

Si, bien sûr. En Belgique, on n’a jamais autant testé que maintenant (NDLR: 107 696 tests le 10 novembre, selon Sciensano). C’est aussi la raison pour laquelle on détecte autant de cas. Maintenant, est-ce qu’on teste à bon escient et est-ce qu’on teste les bonnes personnes? Ce qu’on observe, c’est que les vaccinés, qui représentent quand même la majorité de la population, n’ont plus le réflexe d’aller se faire tester quand ils ont des symptômes respiratoires, etc.

Il faudrait repartir de zéro?

Au niveau pédagogique en tout cas, oui. Réexpliquer, rappeler aussi les différents types de tests. On mise trop sur le test PCR, qui est quand même très cher et qui sature les laboratoires… Les tests antigéniques rapides, qu’on trouve en pharmacie, sont tout à fait efficaces. Et puis les autotests. Ce sont des méthodes préventives très efficaces pour tout un chacun, chez soi, le matin, si on se sent mal.

On ne pourrait pas organiser un testing en continu?

Non. Si vous êtes en pleine forme aujourd’hui, vous ne pensez pas à aller vous faire tester. Mais ce serait super d’élargir à toute une série de lieux ce qui se fait à l’Université: proposer de se faire tester une fois par semaine via des tests salivaires gratuits. C’est plus facile et accessible que le frottis nasal. Ça, c’est intéressant. Là, on capte aussi les asymptomatiques, puisque c’est tout un chacun qui vient régulièrement se faire tester. Ça permettrait même une sorte d’habituation des gens. À l’université, ça a tout son sens.

Mais ça ne marche pas tant que ça…

Non, parce que l’adhésion se perd avec le temps. Mais ça a du sens parce que les gens sont dans des auditoires, mal ventilés. Dans les situations récurrentes à risques comme celles-là, c’est sensé.

Bref, il faudrait remettre une couche sur le testing?

Oui. Et rappeler que la vaccination n’est pas une barrière contre les contaminations. Et que, malheureusement, ça concerne aussi les vaccinés.

Éviter un retour en arrière

Que pensez-vous des recommandations des experts scientifiques? Du moins, de ce qu’on en sait?

Je pense que le télétravail est très important: diminuer la mobilité professionnelle, les contacts sociaux surtout professionnels, avant d’agir sur la vie privée.

Par rapport au port du masque chez les enfants, je comprends l’idée sur un plan purement sanitaire. Le masque est une vraie barrière à la transmission. Mais je pense que les conséquences indirectes, psychologiques, pédagogiques, d’angoisse, sont plus importantes que les bénéfices que ça peut amener. Là, je suis moins convaincu.

Et par rapport au monde de la nuit?

Le retour en arrière serait une catastrophe. Donc il faut trouver des solutions. Justement avec le testing, pour permettre aux gens de continuer à fréquenter ces lieux de vie. Même s’il y a le CST, ce serait intéressant d’ajouter le testing, de façon systématique, à l’entrée.

En attendant «le» super vaccin

Ce retour en arrière, c’est le risque de réduire la confiance qu’on peut avoir dans le vaccin?

Le discours politique a tellement été centré sur la vaccination que les déceptions sont proportionnelles. On en a fait la stratégie majeure. D’ailleurs, c’est la stratégie majeure. J’en suis persuadé. Mais tant qu’on n’était pas sûr de son efficacité, on ne devait pas annuler les autres stratégies. On continue avec ces discours politiques centrés sur la vaccination. Et c’est sans doute important pour les personnes fragiles. Mais c’est comme si on ne voulait pas reconnaître que la vaccination n’est pas suffisante seule. Et c’est ça le problème actuellement.

Alors qu’une seule arme ne suffit pas pour lutter contre le Covid?

Non. On va sans doute trouver un jour «le» super vaccin qui va couvrir toutes les souches et nous protéger à long terme. Mais il faut attendre. Mais ce n’est pas cette première génération de vaccin qui permet ça.

Le Codeco de ce mercredi devrait donner des consignes valables jusqu’à la fin de cette année. On peut se projeter jusque-là?

Non. On peut mesurer l’efficacité des mesures sur un ou deux mois, et les adapter en conséquence. Mais sur l’évolution de la courbe épidémique, les modèles ne nous garantissent que des projections à 15 jours ou trois semaines. On ne peut pas savoir ce qui va se passer à la mi-décembre.