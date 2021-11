Farid répond à votre question météo: est-ce qu’il fera assez bon pour une séance photo?

La question du jour est celle d’Aurore, de Mouscron (Hainaut): "Salut Farid, j’aimerais connaître la météo pour vendredi après-midi sur Le Coq au littoral pour une séance photo. Merci d’avance à toi." Farid répond et donne son bulletin détaillé pour ce mardi 16 novembre.

Salut Aurore, je peux déjà te rassurer sur deux points.

Première chose, il fera moins frais grâce à l’arrivée d’air plus doux en altitude. Deuxième point, peu de vent et un temps sec, sauf surprises. En effet, une vaste cellule anticyclonique reprendra la main et le petit front de jeudi soir laissera quelques nuages bas le matin au littoral.

Il y a bon espoir qu’ils se dissipent et laissent place à de belles éclaircies après-midi. Les températures maximales seront de l’ordre de 11 à 13°C, ce qui est largement supérieur aux normes de saison, cela devrait être une journée réussie.

Et ailleurs sur le pays?

Dans une situation de col anticyclonique, le flux tombera et là, ça va être très compliqué de voir quelques éclaircies sortir.

Beaucoup de nuages bas et de brouillard le matin, qui auront bien du mal à se dissiper en cours d’après-midi. Il sera même possible d’observer un peu de bruine surtout en matinée sur le centre et l’après-midi sur le sud et l’Ardenne. Les maximas seront bien frais avec 6 à 10°C en plaine sous un vent faible de directions variées tournant à l’ouest en soirée où de nouvelles bruines arriveront au contact d’un petit front.

Le soir et durant la nuit suivante, à nouveau quelques fines bruines au passage d’un front chaud affaibli mais les quantités seront négligeables.

Pour mercredi, on attend le passage d’un petit front atténué donnant quelques gouttes le matin avant la percée d’éclaircies au littoral qui progresseront vers le centre en cours d’après-midi (toujours gris sur le sud). Températures en hausse de 6 à 11°C et vent de sud-ouest modéré.