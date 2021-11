Braine-le-Comte: CST indispensable pour accéder au marché de Noël

Les organisateurs ont dû s’adapter et croisent les doigts pour que l’événement ait bien lieu.

À moins d’un nouveau tour de vis rendant impossible leur organisation, les marchés de Noël devraient faire leur retour dans nos villes. À Braine-le-Comte, la manifestation est programmée lors du premier weekend de décembre, du 3 au 5. 59 chalets seront disposés sur la place communale tandis que 50 artisans seront répartis dans quatre salles, dans les salles des Mariages et du Collège, à la Salle du Bailli de l’Hôtel d’Aremberg et dans l’ancienne église des Dominicains.

Les exposants n’ont pas été difficiles à trouver. "Les gens sont demandeurs. Tout le monde a été privé de manifestations depuis deux ans et les artisans ont envie de retravailler, de voir la vie reprendre", explique Nancy Allard, responsable de l’Office de tourisme qui organise la manifestation.

Mais tout ne sera pas comme avant lors du marché de Noël brainois puisque des barrières Eras ceintureront le périmètre de l’événement. "Alors que tout était ouvert d’habitude, il n’y aura qu’une entrée cette année où des agents de sécurité seront chargés de contrôler le Covid Safe Ticket des visiteurs."

Ce CST sera indispensable pour accéder à tous les lieux où se déploie le marché de Noël; il s’obtient à condition d’être totalement vacciné, d’avoir passé un test PCR négatif 72 heures à l’avance ou un test antigénique 24 h auparavant.

"Trois à quatre agents de sécurité filtreront l’entrée principale en fonction de l’affluence. Cette entrée donne accès au marché en extérieur et aux trois salles de l’hôtel de ville, tandis qu’un agent sera posté en permanence devant la salle des Dominicains, décentrée."

Un sac de nœuds à dénouer

Les horaires du marché de Noël ont également dû être légèrement modifiés pour garantir l’accès de commerces situés sur la Grand-Place et pour lesquels le seul moyen de s’y rendre est de passer par le périmètre du marché de Noël. "Or, les gens doivent pouvoir s’y rendre sans présenter de CST. Nous avons donc décalé l’ouverture du marché de Noël le samedi à 13h, afin de ne pas entraver l’accès à ces commerces qui ferment à 12 h 30" Cela permettra aussi d’assurer la permanence à l’hôtel de ville du samedi matin.

Concrètement, le Marché de Noël ouvrira ses portes le 3 décembre à 18 h, avec distribution de cougnolles pour les enfants au chalet du Père Noël et… d’éthylotests pour les adultes, dans le hall de l’hôtel de ville. Samedi, ouverture à 13h donc avec différentes animations jusque 20 h 30, tandis que les festivités s’étaleront de 13h à 19 h le dimanche.

"La mise en place de l’organisation a été assez compliquée. Nous avions pris certaines mesures au départ et nous avons dû dénouer tous les points qui causaient problème. On espère que les mesures prises au Codeco de cette semaine nous permettront quand même d’organiser l’événement. Cela nous a demandé beaucoup de travail et nous serions tristes de devoir tout arrêter", conclut Nancy Allard.