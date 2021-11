Un million d’euros pour lutter contre les violences conjugales

Une grande campagne de sensibilisation invite tous les Belges à enregistrer les numéros des lignes d’écoute téléphonique dédiées aux violences conjugales.

Les violences entre conjoints, qu’elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques sont une réalité en Belgique. Dans notre pays, une personne sur quatre en est victime.

La crise sanitaire et le confinement n’ont fait qu’aggraver ce phénomène inquiétant. Selon la deuxième enquête santé Covid-19 de Sciensano, la proportion des cas de violences domestiques rapportés en 2020 était six fois plus importante qu’en 2018.

Les services de police dédiés à la violence intrafamiliale dans le couple ont, pour leur part, enregistré 20 790 faits de violence physique et 15 168 faits de violence psychique au niveau national, hors violences sexuelles (175) et économiques (1 324) pour l’année 2020.

Visibiliser le problème

Face à cette problématique grandissante, la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité Sarah Schlitz (Écolo) et la Cellule égalité des chances fédérale lancent la campagne "Act Against Violence".

Le principe? Inviter les Belges à enregistrer le numéro de la ligne d’écoute destinée aux victimes et aux témoins de faits de violence, pour que chacun soit prêt à agir quand la situation se présente.

La campagne, qui a commencé hier par la projection de ces numéros de téléphone sur des bâtiments publics à Malines et à Liège, se poursuivra dans tout le pays pendant sept semaines. Elle sera déclinée en affiches, et visible à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement fédéral a investi pas moins d’un million d’euros dans cette campagne fédérale de sensibilisation, en soutien à l’action des Régions qui financent les lignes d’appel.

Pour Sarah Schlitz, il y avait urgence, d’autant que l’année 2021 et la sortie progressive du confinement n’ont pas endigué le phénomène: "Depuis le 1er janvier, il y a déjà eu 18 féminicides dans notre pays. 18 femmes décédées sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire. Ces drames sont souvent l’aboutissement de mois ou d’années de violences.Et 2021 n’est pas encore finie, appuie la secrétaire d’État. Pour combattre les violences entre partenaires, il est essentiel de les visibiliser pour briser les tabous qui les entourent. C’est mon objectif avec cette campagne. Chacune et chacun, en tant que témoin ou victime, peut agir contre ces violences inacceptables."

"C’est dans une relation entre partenaires que vous courez le plus grand risque d’être humilié, battu ou violé, complète Wim Van de Voorde, coordinateur de la ligne d’aide 1712 du côté néerlandophone. Malgré l’ampleur du problème, la violence entre partenaires reste souvent cachée. Des campagnes comme celle-ci contribuent à la visibilité du problème et encouragent les victimes à se manifester et à demander de l’aide."

Pas moins de 60 appels quotidiens

Les lignes d’écoute ont pour mission d’aider les victimes et témoins à identifier ces formes de violence. Elles leur donnent également des conseils et les orientent vers les services spécialisés les plus adéquats en fonction de la situation vécue.

En 2020, la ligne d’écoute francophone (Écoute violences conjugales) a enregistré pas moins de 21 704 appels, soit 60 appels par jour, et un nombre d’appels multiplié par trois depuis le début de la crise sanitaire.

Des chiffres qui ne révèlent malheureusement que la partie émergée de l’iceberg, d’où l’importance de solliciter les témoins de violences conjugales pour inverser la tendance.

Plusieurs piliers pour inverser la tendance Outre cette campagne de sensibilisation aux violences entre partenaires, d’autres projets doivent permettre de lutter contre ce phénomène. On fait le point avec la secrétaire d’État, Sarah Schlitz. 1. Formations "Le fédéral a des missions qui relèvent des poursuites. Celles-ci permettent, par exemple, de former les policiers pour mieux accueillir les victimes de violences intrafamiliales. C’est un des projets que nous avons dans le cadre du plan de lutte contre les violences de genre", détaille la secrétaire d’État. Outre les policiers, tous les magistrats du pays sont actuellement formés à l’approche des violences de genre, sur base de la Convention d’Istanbul. " Cette convention vise à lutter contre toutes les violences envers les femmes [...] Pour l’instant, 1700 magistrats, soit la moitié des magistrats de Belgique, ont reçu cette formation depuis le début de la législature il y a environ un an." 2. Éloigner les auteurs Depuis 2013, le procureur du Roi peut ordonner une interdiction de résidence à l’encontre de l’auteur présumé de violences domestiques. L’objectif étant notamment de protéger les personnes dont la sécurité est menacée. "La plupart du temps, c’est la femme qui va quitter le foyer pour se protéger, ce qui peut entraîner d’importantes difficultés, notamment financières. Nous travaillons dès lors à une meilleure implémentation de l’éloignement des auteurs de violences." Ce dispositif devrait être systématisé et renforcé lorsque la situation le permet, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 3. Suivi des plaintes "Depuis un an, nous avons également mis en place un système de revisite, ce qui signifie que l’ensemble des zones de police sont tenues de recontacter les auteurs de violences et les victimes dans les deux mois qui suivent le dépôt de plainte." L’idée étant d’assurer un suivi de la situation, et de lutter contre un certain sentiment d’impunité, dans le chef des auteurs.

Pour la partie francophone du pays, la ligne dédiée est celle d’«Écoute violences conjugales»: 0800/30.030. Ce numéro est joignable tous les jours, 24h/24.