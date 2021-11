"On a tous le même blood": #BrusselsYouCanDoIt, une campagne pour inciter les témoins de racisme à agir (vidéo)

La secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS) a donné le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation contre le racisme: "#BrusselsYouCanDoIt". À Bruxelles, il y a trop de discrimination à l’emploi ou au logement.

La secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des chances, Nawal Ben Hamou, et le service compétent de la Région, equal.brussels, ont donné lundi le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation contre le racisme baptisée "#BrusselsYouCanDoIt".

Objectif: dans une ville-Région comptant plus de 182 nationalités différentes, inviter les Bruxellois (es) à partager le mouvement contre le racisme et lever les obstacles qui empêchent encore les témoins d’agir.

Dénoncer

Selon Nawal Ben Hamou (PS), les témoins n’identifient pas toujours les comportements racistes, ne savent pas comment réagir à ces comportements ou n’osent tout simplement pas franchir le pas de les dénoncer.

La campagne est destinée à informer, sensibiliser et au final, susciter l’adhésion et la réaction.

Bruxelles est une mégapole résolument variée et cosmopolite qui participe notamment à la croissance démographique et économique, ainsi qu’à la diversification et au rajeunissement de sa population, a commenté la secrétaire d’État. La Région compte notamment une proportion importante de jeunes adultes issu (es) d’origines diverses.

Emploi et logement

En 2020, 42% des dossiers ouverts chez UNIA à Bruxelles relevaient de critères dits raciaux. 33% de ces dossiers concernent l’emploi et 25% les biens et services (dont la plupart en matière de logement).

Les faits signalés auprès de ce centre pour l’Égalité des chances concernent principalement quatre secteurs pour lesquels la campagne d’equal.brussels propose, en cas de racisme, des pistes concrètes: l’emploi, le logement, les réseaux sociaux et le racisme quotidien présent dans les différents domaines de la vie sociale, récréative et culturelle bruxelloise.

Le rappeur Eddy Ape et la chanteuse Lyna sont les visages artistiques de la campagne #BrusselsYouCanDoIt: ils ont enregistré un clip à ce propos. Photo News

La campagne d’equal.brussels est menée du 16 au 29 novembre prochains avec le concours des artistes Lyna et Eddy Ape, acteurs d’un clip animant la campagne déclinée sur les médias sociaux, et sur différents supports médiatiques et publicitaires, notamment dans les transports en commun.

Elle est aussi présentée comme le préambule du futur plan bruxellois de lutte contre le racisme à Bruxelles qui sera lancé dans un an et qui s’appuiera sur les recommandations, en cours d’élaboration, des récentes Assises du Parlement bruxellois consacrées à ce phénomène de société.