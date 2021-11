La France va encore serrer la vis contre le démarchage téléphonique

La ministre française du Travail, Élisabeth Borne, va déposer un amendement pour interdire le démarchage par téléphone, SMS ou e-mail à propos du compte personnel de formation (CPF).

En France, le compte personnel de formation (CPF) permet aux salariés, agents publics et demandeurs d’emploi de se former tout au long de leur vie professionnelle. Un montant leur est crédité chaque année pour ce faire.

Mais des tentatives d’arnaques ont rapidement émergé après la création, il y a deux ans, de ce dispositif qui a déjà permis à 3,2 millions de personnes de se former.

Des centres d’appels, surtout basés en Afrique subsaharienne ou en Israël précise Capital.fr, n’hésitent pas à multiplier les appels et les messages auprès des Français pour les inciter à souscrire à une formation.

Des données sont récupérées ou achetées sur le dark net et revendues à ces centres de formation peu regardants et, surtout, intéressés par cette manne financière. Car cela représente une belle somme d’argent: "En argent sonnant et trébuchant, les 38 millions de comptes CPF représentent un coquet pactole d’environ 53 milliards d’euros épargnés et gérés par la Caisse des dépôts", écrit Le Parisien.

Un amendement

La ministre française du Travail, Élisabeth Borne, va déposer prochainement un amendement en ce sens. "Il s’agit de s’inspirer de la loi mise en place après les abus constatés dans le cadre de la rénovation énergétique, qui interdit tout démarchage téléphonique", explique son cabinet au Parisien.