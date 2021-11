Comment et pourquoi Emmanuel Macron a changé les couleurs du drapeau français

Dans le plus grand des secrets, le président de la République a fait modifier les couleurs du drapeau français. Pourquoi? Explications.

C’est un détail qui ne passe plus inaperçu. Depuis plus d’un an, les couleurs du drapeau français ne sont plus tout à fait les mêmes. Si le blanc et le rouge restent identiques, le bleu, lui, est devenu un peu plus sombre.

D’après Europe 1 et CNews qui révèlent l’information, la décision de changer la couleur bleue du drapeau tricolore a été prise par le président Macron le 13 juillet 2020. Conseillé notamment par le directeur des opérations de l’Élysée, le successeur de François Hollande aurait jeté son dévolu sur la teinte marine pour des raisons esthétiques mais aussi par volonté de renouer avec la couleur originelle de la bannière.

Symbolique, puisqu’elle fait référence au drapeau révolutionnaire de 1793, le changement intervient près de 45 ans après que Valéry Giscard d’Estaing ait lui-même choisi d’éclaircir le bleu et le rouge du drapeau français. À l’époque, il s’agissait déjà d’une démarche symbolique puisque c’était une façon pour le président de la République d’apporter son soutien à l’Union européenne, encore en construction, dont les couleurs sont plus claires.

Pas communiquée par l’Élysée, la démarche d’Emmanuel Macron n’a rien d’anti-européen, assure toutefois les autorités françaises. D’ailleurs, aucune consigne n’a été donnée pour changer tous les drapeaux officiels de la République.