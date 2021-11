10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 15 novembre

Un 11 des Diables très jeune en mars, une tiny house pour revenir à l’essentiel, le permafrost étudié en Suède: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 15 novembre.

1. Diables rouges: après l’hiver, un onze fortement rajeuni

Fin mars, Martinez ne reprendra que des Diables à moins de 50 caps pour s’aider à préparer la liste des 23 mais aussi l’avenir.

2. Une tiny house à Genval: 17 m2 pour revenir à l’essentiel (vidéo)

En installant leur tiny house, au bord du lac de Genval, Nicolas, Sam, Antoine et Maxime souhaitent sensibiliser à la nécessité de consommer moins et mieux. Ils ont ainsi fait de Célestine le laboratoire de leur projet écologique.

3. L’UCLouvain étudie le permafrost en Suède

Quand le permafrost dégèle, des gaz à effet de serre sont libérés. Des chercheurs de l’UCLouvain tentent d’en comprendre les conséquences.

4. Salles de réception et restaurant de standing au château de Moulbaix

Les propriétaires du château de Moulbaix ont modifié leur projet: ils veulent aménager une seule salle et un restaurant.

5. Beauraing: rouillé, le plafond de la piscine devra être expertisé

Fin avril, le faux plafond de la piscine s’effondrait. Plus de 6 mois plus tard, les nageurs n’ont pas fait leur retour.

6. L’ASBL Os’mose a consacré 16 nouveaux binômes «humain-chien» (vidéo)

L’association de Tilff qui forme des chiens d’assistance célébrait, ce dimanche, à Sprimont, ses dix ans. 16 nouveaux binômes ont été officiellement formés en 2020 et 2021.

7. L’école de cirque inaugurée: l’occasion de revenir sur 20 ans d’histoire

L’école de cirque de Marchin a enfin eu droit à son heure de gloire. L’inauguration a été reportée de nombreuses fois. Élèves et professeurs ont pu montrer de quoi ils étaient capables.

8. Notre recette de la semaine: des dips et légumes en amuse-bouche

Des légumes à l’apéro, c’est plus sain que les chips et cacahuètes. Mais c’est aussi plus fun avec de savoureuses petites sauces.

9. Dominique Grange, ce n’est pas encore sa lutte finale

Ex-pasionaria de la Gauche prolétarienne, Dominique Grange exhume les souvenirs de ses révoltes dans une autofiction mise en images par son mari, Jacques Tardi, et venue nous rappeler que la lutte des classes d’hier peut inspirer les combats d’aujourd’hui.

10. Football féminin: bus, capteurs, ordi, effectif pléthorique…

Si l’on se plaît souvent à faire remarquer que l’effectif havinnois fait la part belle à la jeunesse, que dire alors de celui présenté par l’équipe B du Club de Bruges qui sert d’écolage à de très jeunes joueuses amenées un jour à évoluer avec les A au plus haut niveau du foot féminin national: ce samedi après-midi, une seule de ses filles présentait une carte d’identité avec une date de naissance plus basse que l’an 2003!

