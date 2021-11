Covid | Fuite du rapport du Gems: "Un débat serein impossible", estime Marc Van Ranst

La fuite dans la presse du dernier rapport des experts du Gems, qui conseillent le gouvernement sur les mesures sanitaires à mettre en place durant la crise sanitaire, irrite le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven).

"Nous proposons un catalogue de mesures mais c’est au politique de faire son choix. Maintenant cela devient vraiment difficile, voire impossible, d’avoir encore un débat serein", réagit-il.

Le dernier rapport du Gems a été révélé lundi par le journal Le Soir alors que le prochain Comité de concertation sur la situation sanitaire est prévu mercredi. "Les fuites rendent plus difficile la prise de mesures nécessaires mais parfois impopulaires. De plus, les gens font désormais à peine la différence entre les experts et les politiques, alors qu’il y en a bien une", estime Marc Van Ranst.

Le virologue souligne néanmoins vouloir être le plus transparent possible.