Une manif non autorisée contre la vaccination a eu lieu dimanche à Eupen

Dimanche, vers 17h30, un grand rassemblement a été repéré sur les caméras de surveillance de la police Vesdre-Gueule au centre d’Eupen. Le groupe, composé principalement d’adultes, a déambulé à pied de la place du marché vers la Werthplatz en passant par le Klötzerbahn et le Gospert. Selon les autorités, le cortège aurait rassemblé 300 personnes. Certaines étaient munies de ballons blancs, d’autres, de bougies.

Ni la police ni la bourgmestre Claudia Niessen n’ont été mises au courant d’une telle action. D’après les premiers éléments, il s’agirait d’une marche contre les mesures sanitaires. Les badges des participants comprenaient notamment l’inscription "Nous sommes contre la vaccination". "Presque toutes les tranches d’âge sont représentées, mais pratiquement aucun jeune. Aucun des participants ne porte de masque et la distance sociale prescrite n’est pas non plus respectée. Selon plusieurs participants, ils avaient seulement prévu de faire une “promenade” dans Eupen", indique la police.

Vers 18 h 30, le cortège non autorisé a poursuivi sa route vers la Vervierser Straße et de Klinkeshöfchen, où il s’est dispersé pacifiquement. "Tous les participants se sont comportés calmement. Aucun discours n’a été prononcé et aucun slogan n’a été crié", conclut les forces de l’ordre.