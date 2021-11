Covid: ce que les pays européens ont mis en place pour lutter contre la recrudescence du coronavirus

Confrontés à une recrudescence de la pandémie, de nombreux pays européens prennent de nouvelles mesures afin de limiter la propagation du coronavirus. Tour d’horizon.

À l’instar de la Belgique qui a avancé son Comité de concertation à ce mercredi afin de ralentir la 4e vague dont elle est victime, de plus en plus de pays européens s’activent pour freiner la propagation du SARS-CoV-2.

Entre mini-confinements et télétravail, zoom sur les mesures privilégiées par la France, les Pays-Bas ou encore l’Allemagne.

Le retour du masque dans les écoles françaises

Le port du masque est de nouveau obligatoire à l’école élémentaire dans toute la France depuis ce lundi afin d’enrayer l’augmentation des contaminations par le coronavirus.

Jusqu’à présent, les écoliers du CP au CM2 devaient porter le masque dans 61 départements. Toute la France est désormais concernée.

"Tous les départements passent au niveau 2 du protocole sanitaire" lundi, avec "de nouveau port du masque pour tous les élèves" de l’école élémentaire, a annoncé le 9 novembre le ministère de l’Éducation nationale, à la suite de l’intervention du président Emmanuel Macron.

Cette généralisation du port du masque marque un retour en arrière. Le gouvernement avait annoncé en septembre la fin du port du masque en primaire dans les départements les moins touchés par l’épidémie.

Les Pays-Bas reviennent au confinement partiel

Le Premier ministre néerlandais a annoncé la réintroduction d’un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à un nombre record de cas de Covid-19.

Mark Rutte a qualifié la nouvelle série de mesures de "grand coup de quelques semaines, car le virus est partout, dans tout le pays, dans tous les secteurs et à tous les âges".

Les mesures sont entrées en vigueur samedi soir et courront sur au moins trois semaines.

Les bars, les restaurants et les magasins essentiels comme les supermarchés ferment à 20h00 et les magasins non essentiels à 18h00.

Les citoyens sont appelés à ne pas accueillir plus de quatre personnes chez eux et à faire du télétravail, "sauf si cela n’est vraiment pas possible", a indiqué Mark Rutte.

Les manifestations publiques sont supprimées et les matches de football seront joués à huis clos, y compris le match de qualification pour la Coupe du monde qui opposera les Pays-Bas et la Norvège.

Les écoles restent toutefois ouvertes et les sorties hors du domicile autorisées.

Vers un retour massif au télétravail en Allemagne

L’Allemagne se prépare à un retour massif au télétravail, selon un projet de loi consulté hier dimanche par l’AFP, pour tenter d’enrayer une nouvelle vague de la pandémie.

La réintroduction de la règle du travail à domicile, qui avait été levée début juillet, intervient alors que l’Allemagne fait face à une inquiétante résurgence de l’épidémie.

Avec 289 cas pour 100.000 personnes, le taux d’infection a atteint dimanche un nouveau record dans le pays le plus peuplé d’Europe.

Autriche: les non-vaccinés confinés

Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a annoncé l’entrée en vigueur dès ce lundi d’un confinement pour les personnes non vaccinées ou qui n’ont pas contracté récemment le Covid-19, une première dans l’Union européenne qui vise à endiguer le nombre record de nouveaux cas.

Les personnes concernées n’auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s’applique à partir de l’âge de 12 ans et des contrôles inopinés seront effectués.

Environ 65% de la population a un schéma vaccinal complet, un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67%.

Le pass sanitaire en Norvège

La Norvège va réintroduire des restrictions au niveau national face à la forte reprise de l’épidémie, en autorisant notamment les communes à avoir recours au pass sanitaire.

Ce pays scandinave, qui avait levé toutes ses restrictions fin septembre, va également proposer une troisième dose de vaccin pour tous les plus de 18 ans.

Israël vaccine les 5-11 ans

Après les États-Unis, Israël a donné son feu vert hier dimanche à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec des doses Pfizer/BioNtech dans l’espoir de juguler la pandémie de Covid-19.