Mehdi Kassou: "Sammy Mahdi reprend les mêmes recettes que Theo Francken"

Alors qu’il doit présenter sa note de politique générale demain mardi, le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a reçu un carton rouge de Mehdi Kassou, figure emblématique de l’aide aux migrants en Belgique: "Nous n’avons jamais pu avoir de dialogue constructif avec lui."

Écrire que Mehdi Kassou est remonté à l’égard de Sammy Mahdi est un euphémisme. Ainsi, au micro de l’émission "Il faut qu’on parle" sur DH Radio, le porte-parole de la Plateforme citoyenne n’a pas été tendre envers le secrétaire d’État qu’il accuse notamment de ne pas respecter ses promesses.

Revenant notamment sur la grève de la faim entamée par plusieurs sans-papiers durant l’été, Mehdi Kassou estime que l’élu CD&V "revient en arrière sur toute une série d’éléments qu’il avait exprimés": "Ce qui est surtout inquiétant, c’est que les dossiers qui ont été envoyés en premier, à savoir les meilleurs dossiers où des personnes présentes sur le territoire depuis 15 à 25 ans, avec la famille en Belgique et un travail, ont reçu une réponse négative."

En colère également sur Freddy Roosemont, le directeur de l’Office des étrangers, qui a également fait, selon lui, de fausses promesses aux grévistes - "Des personnes à qui il a dit dans les yeux que leur dossier était positif ont reçu un (avis) négatif" -, Mehdi Kassou estime que Sammy Mahdi "a géré la grève des sans-papiers en remettant un couvercle sur une cocotte prête à exploser. Soit il y a une faute politique dans son chef, soit il fait preuve d’amateurisme, ce qui est encore plus grave. Aujourd’hui, la confiance est rompue."

On «clochardise» presque des demandeurs de protection internationale

Invité à réagir à la note de politique générale que va présenter le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, le porte-parole de la Plateforme citoyenne regrette le manque d’ambition de la Belgique. Sammy Mahdi souhaite "juste créer plus de centres fermés et aider ces gens (les immigrés, NDLR) chez eux. Il n’y a pas grand-chose sur l’accueil dans sa politique", résume Mehdi Kassou.

Et le visage belge de l’aide aux migrants d’insister. "Sammy Mahdi reprend les mêmes recettes que Theo Francken. Il est dans la fermeté et le repli sur soi. En général, les gens préfèrent les originaux à la copie. Un Theo Francken était un communicant hors pair mais qu’il maîtrisait en plus ses dossiers. L’actuel secrétaire d’Etat à l’Asile fait de la communication mais, quand on va dans le fond des dossiers, ce n’est pas un interlocuteur avec lequel on peut dialoguer. Nous n’avons jamais pu avoir de dialogue constructif avec lui. C’est dramatique. Sammy Mahdi devrait pourtant savoir que s’il est là aujourd’hui, c’est parce que son père a bénéficié d’un certain accueil et d’une capacité à s’intégrer. Mais actuellement, c’est inexistant. On a une attitude de rejet à l’égard de toute une partie de victimes de guerre. On "clochardise" presque des demandeurs de protection internationale."