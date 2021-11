NBA: fin des bonnes séries des Warriors et des Clippers, pas de celle des Suns

Golden State n’est pas parvenu à aligner une huitième victoire consécutive dimanche dans le championnat NBA de basket, en concédant sa deuxième défaite de la saison dimanche à Charlotte (106-102).

Les Los Angeles Clippers n’y sont pas parvenus non plus. Ils ont plié après sept succès devant Chicago 90-100. En revanche, Phoenix a réussi à porter à huit sa série de succès sans interruption. Les Suns n’ont laissé aucune chance au mauvais élève de la classe Houston battu 89-115 et qui a concédé une douzième défaite en treize matchs. À l’inverse, Atlanta, à la peine en ce début de championnat, a mis un terme à sa mauvaise de série de six défaites. Les Hawks ont donné la leçon à Milwaukee, le champion en titre très déforcé, 120-100.

Charlotte a réussi à museler l’attaque des Warriors (27% de réussite) dans le quatrième quart temps. Stephen Curry n’y a inscrit qu’un panier sur huit tentatives (au final 24 pts, 7/22 aux tirs, 10 passes), tandis qu’Andrew Wiggins, pourtant en verve (28 pts, 12/19) n’a su peser dans le money-time. Charlotte peut remercier Terry Rozier, fantomatique en première période et étincelant ensuite avec 20 points inscrits, prenant le relais de Miles Bridges (22 pts, 8 rebs) et LaMelo Ball (21 pts, 7 rebs, 5 passes). Avec cette 3e victoire de rang, les Hornets (8-7) sont 8e à l’Est. Les Warriors (11-2) restent leaders à l’Ouest devant les Suns (9-3) qui ont pu compter sur Devin Booker (26 pts) et JaVale McGee (19 pts, 14 rbds, 3 contres) sur le parquet des Rockets.

DeMar DeRozan a marqué 35 points et Zach LaVine en a ajouté 29 pour aider Chicago à arrêter les Clippers. La défense des Bulls a aussi joué son rôle en limitant les Angelinos à moins de 36% de réussite aux tirs. Chicago (9-4) est troisième à l’Est, tandis que les LA Clippers (8-5) sont sixièmes à l’Ouest.

A Atlanta, le meneur des Hawks Trae Young, 42 points, a donné le signal de la révolte face à des Bucks trop légers sans Khris Middleton (Covid-19) et Brook Lopez (dos) et avec Giannis Antetokounmpo encore convalescent après sa blessure à la cheville (26 pts, 6 passes). Les deux finalistes de la Conférence Est la saison dernière ne sont que 11e (Milwaukee 6-8) et 13e (Atlanta 5-9).

On retiendra encore le match de Nikola Jokic (28 pts, 9 passes, 9 rebs) qui a permis à Denver de gagner contre Portland 124-95 et d’occuper seul la 3e place à l’Ouest (9-4). Les Lakers se sont repris face à San Antonio (114-106) et demeurent 7e (8-6).

Brooklyn s’est baladé à Oklahoma City 87-120 dans la plus large de ses dix victoires de la saison. Kevin Durant, qui a joué huit saisons pour le Thunder, a été intransigeant devant ses anciens fans (33 pts, 8 rebs). Les Nets sont solides deuxièmes de leur Conférence (10-4).