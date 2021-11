"Un non-match, tout simplement", précipite la 1re défaite d’Aische

Binche 3 – Aische 0

Arbitre: Urbain.

Cartes jaunes: Cagnina, Gauchet.

Buts: Gilson (1-0, 5e), Bastaens (2-0, 8e), Lespagne (3-0, 54e).

BINCHE: Vanbelle, Brichant, Michez, S. Wantiez, Despontin, Mukota, Cagnina (70e G. Wantiez), Bastaens, Kalala (77e Tamoh), Gilson (88e Fisichella), Lespagne.

AISCHE: Rousseau, Michiels, Grégoire, De Maeyer, Delooz, Joannes, Plos (46e Van Den Abeele), Choisez (46e Catinus), Iglicki, Gauchet (73e Edras), Dethier.

Pas d’amertume en filigrane des propos de l’entraîneur d’Aische Manu Rousselle, mais de l’objectivité à revendre au moment d’analyser la prestation anonyme de ses ouailles en déplacement à Binche (3-0). "C’était un non-match, tout simplement. Puisqu’il n’y a pas eu la révolte que l’on était en droit d’attendre à 2-0, j’aurais pu changer les trois quarts de l’équipe à la mi-temps…"

Cette première défaite est en fait la résultante d’une entame de match tout bonnement catastrophique.

«Perdre, OK, mais pas de cette manière»

"Des erreurs individuelles ont fait que nous leur avons déroulé le tapis rouge. Perdre, cela devait nous arriver un jour ou l’autre, je suis le premier à l’admettre, mais pas de cette manière. Je déplore une fois de plus ce manque d’envie qui a déteint sur un comportement d’ensemble que je prendrai le soin d’analyser avec les intéressés, en prélude à la venue de Namur. À chaud, ce n’est jamais bon de vider son sac", conclut Manu Rousselle, lui qui eut le plaisir de revoir une vieille connaissance, Marco Casto, un ancien de la maison aischoise, venu donner le coup d’envoi.

Si le stade Aimé Vachaudez demeure une forteresse inexpugnable, à vrai dire, il n’y a même jamais eu d’assaut digne de ce nom de la part d’une formation hesbignonne prise à la gorge dès le coup d’envoi par une meute de Lions qui n’avaient toujours pas digéré le piège tendu le week-end dernier à Tamines. Jean-Louis D’Achille en premier : "On doit avoir la culture de la défaite mais lorsque celle-ci est concédée en présence d’un arbitre impoli et dans un climat où la provocation est l’arme utilisée par l’adversaire, je ne l’accepte pas. Ceci précisé une dernière fois, j’ai apprécié la qualité de la besogne accomplie par mon groupe tout autant que l’abnégation affichée par tout un chacun. Je suis fier d’eux. Nous avions mis en place un système susceptible de brouiller les plans d’Aische et en tuant tout suspense ou presque après même pas dix minutes, nous avons pu contrôler à notre guise la suite des opérations."

Aische devra relever la tête pour le derby face à Namur.