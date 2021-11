Débrief sportif du week-end: les Diables au Qatar, clap de fin pour une légende, victoire pour les Cats

Entre la qualification pour le Mondial 2022, la dernière course d’une légende du sport moteur et un nouveau duel entre les deux grands rivaux de la F1, le week-end sportif a été mouvementé.

FOOTBALL

Samedi, les Diables Rouges ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde 2022 en battant l’Estonie 3 buts à 1. Christian Benteke, Yannick Carrasco et Thorgan Hazard ont inscrit les buts belges. Kevin De Bruyne a rassuré sur son état de forme actuel en délivrant une prestation de haute volée. Pour la première fois de son histoire, la Belgique se qualifie pour 5 tournois majeurs consécutifs.



+ À LIRE | Les notes des Diables après la victoire face à l’Estonie

+ À LIRE | Martinez savoure la qualification: " La mentalité des jeunes était excellente "

D’autres équipes se sont qualifiées ce week-end pour le Qatar. La France, vainqueur 8 buts à zéro face au Kazakhstan, est assurée de terminer en tête du groupe D. Kylian Mbappé a pleinement participé à cette large victoire en inscrivant 4 buts. La Croatie a battu la Russie 2 buts à zéro et finira en tête du groupe H.

Les Pays-Bas devront quant à eux patienter avant d’obtenir leur ticket pour le Mondial: alors qu’ils menaient de 2 buts d’écart face au Monténégro, les Oranje ont encaissé 2 buts dans les 10 dernières minutes. L’Italie et la Suisse se sont quittés sur un match nul (1-1) à Rome. Jorginho a raté un penalty dans les derniers instants du match. Les champions d’Europe gardent leur destin en main, mais ne devront pas flancher face à l’Irlande du Nord ce lundi pour se qualifier.

FORMULE 1

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Brésil sur le circuit d’Interlagos. Le Britannique a livré une belle bataille face à son rival Max Verstappen et réduit l’écart au classement général. Le Néerlandais reste toutefois leader avec 14 points d’avance sur le vainqueur du jour. + À LIRE | Verstappen : " J’espère qu’ils se paieront un bon dîner avec mon amende "

MOTOGP

Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté ce dimanche le Grand Prix de Valence, 18e et dernière manche de la saison en MotoGP. Mais cette course a surtout été la dernière d’une légende de la MotoGP, Valentino Rossi. Parti de la dixième position sur la grille, l’Italien a franchi la ligne à cette place, avant de recevoir une haie d’honneur de la part des autres pilotes et d’être porté en triomphe une fois descendu de sa moto dans les stands. + À LIRE | Clap de fin ce dimanche pour Valentino Rossi : les hommages pleuvent

BASKET

Les Belgian Catsse sont imposées face à l’Allemagne 84-55dimanche dans son deuxième match de qualification à l’Euro féminin de basket. Battue jeudi par la Bosnie-Herzégovine pour les débuts en tant que coach de Valéry Demory, notre équipe nationale féminine se relance dans la course pour l’Euro en Slovénie et Israël.

CYCLISME

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)s’est imposé sans discussion samedi lors du cyclo-cross de Louvain, la cinquième manche du trophée Ethias Cross. Il remporte pour la deuxième année consécutive cette course disputée sur le domaine militaire de Heverlee. Chez les femmes, la Britannique Anne Kay a filé dès la première boucle et n’a plus jamais été rattrapée.

TENNIS

Daniil Medvedev a bien commencé la défense de sa couronne aux ATP Finals, le Masters de fin de saison de tennis. Le Russe a eu besoin de trois sets pour prendre la mesure du Polonais Hubert Hurkacz(ATP 9) à Turin.



L’inquiétude grandit suite à la possible disparition de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai. La jeune femme avait accusé de viol un haut dirigeant de son pays sur un réseau social chinois, avant de voir ses publications être supprimées. Depuis, Peng Shuai ne donne plus signe de vie. Le monde du tennis est préoccupé par cet disparition suspecte et se mobilise sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WhereIsPengShuai.