D3A: Le derby pour Namur, la première défaite des Aischois

Nicolas De Maeyer, Sacha Iglicki et Aische ont été poussé à la défaite pour la première fois cette saison. EdA - Fred Moisse

Pendant que les Merles empochaient le derby namurois de la série, les hommes de Manu Rousselle ont subi leur première défaite de la saison en championnat.

La course au titre s'annonce des plus palpitantes en série A: les 8 premières équipes se tiennent dans un mouchoir de poche et seuls 5 points séparent désormais le leader du huitième classé...

Union Namur 2 - 0 Tamines

Buts: Boukamir (1-0 c.s.c., 11e), Pajaziti (2-0, 44e)

Les Alloux auraient préféré marquer d'une autre manière ce derby namurois de D3A ACFF. Après une dizaine de minutes, Abdou Boukamir (un des nombreux anciens de l'Union) envoie le ballon au fond... du but de son propre gardien, Renato Aromatario (lui aussi passé par Namur). C'est donc un autogoal qui lance la partie, que les Merles remporteront grâce à un second but, signé Leutrim Pajaziti juste avant la pause.

Binche 3 - 0 Aische

Buts: Gilson (1-0, 5e), Bastaens (2-0, 8e), Lespagne (3-0, 54e)

Il aura fallu attendre un déplacement chez les vainqueurs de la première tranche pour voir tomber Aische pour la première fois en championnat. À Binche, les Hesbignons sont restés muets devant les buts. Au contraire des Hennuyers, qui ont obligé Vincent Rousseau à se retourner à trois reprises. En série A, le classement est plus serré que jamais. Si Binche est leader, ce n'est qu'avec un petit point d'avance sur Namur et deux sur Tertre-Hautrage. Quatre formations, dont Aische, sont en embuscade avec leurs 20 unités.