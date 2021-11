D3B: Rochefort se relève, Onhaye rechute à Dison

Lucas Walbrecq et Aurélien Lambert, adversaires la semaine dernière, ont inversé la tendance ce week-end: Rochefort l'a emporté, Onhaye s'est incliné. EdA - Frédéric de Laminne

Fortunes diverses pour les deux clubs namurois de série B en D3 ACFF. Rochefort et Onhaye, qui s'étaient quittés sur une large victoire des Walhérois la semaine dernière, ont connu à nouveau des résultats contradictoires.

Les Rochefortois avaient lancé en avance la 12e journée de championnat, en recevant vendredi soir au Parc des Roches les Liégeois de Wanze/Bas-Oha. Onhaye, pour sa part, se déplaçait ce dimanche à Dison, vainqueur de la première tranche.

Rochefort 3 - 2 Wanze/Bas-Oha

Buts: Walbrecq (1-0, 21e), M. Lambert (2-0, 35e; 3-0, 45e), Amou Djaba (3-1, 53e; 3-2, 81e)

Les Rochefortois se sont mis à l'abri en première période. Walbrecq et Lambert avaient permis aux locaux de rejoindre les vestiaires avec une avance de 3 buts. Une avance qui ne sera finalement pas si confortable puisque WBO revenait à 3-2 à 10 minutes du terme. Rochefort s'est fait peur mais l'a finalement emporté pour prendre, provisoirement vendredi soir, la tête de la série.

Dison 1 - 0 Onhaye

But: Clerbois (1-0, 37e)

Carton rouge: La Delfa (66e, 2 c.j.)

Chez le désormais co-leader (avec Sprimont) de D3B, Onhaye a concédé sa deuxième défaite de la saison. Menés après la demi-heure de jeu, les hommes de Lionel Brouwaeys ne sont pas parvenus à trouver la faille dans le système disonais. Cela, malgré leur supériorité numérique actée à l'heure de jeu suite à l'exclusion du joueur visité La Delfa. Une défaite namuroise qui ne prive pas les Walhérois de leur quatrième position au classement. Mais Herstal et Richelle ne sont désormais plus qu'à deux points (le premier a battu le second, 3-0).