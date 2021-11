Belgian Cats: la Belgique se reprend en dominant l’Allemagne pour son 2e match qualificatif à l’Euro

Les Belgian Cats, l’équipe nationale féminine de basket, s’est imposée face à l’Allemagne 84-55 (mi-temps: 32-32) dimanche, à Courtrai, dans son deuxième match de qualification à l’Euro féminin de basket, dans le groupe A.

Battues 87-81 en Bosnie-Herzégovine pour les débuts du nouveau coach Valéry Demory jeudi, les Cats ont commencé timidement dimanche, se trouvant menées 12-16 après le premier quart-temps. Elles renversaient la situation dans le deuxième quart après trois tirs à trois points d’Antonia Delaere (23-21) et menaient de 6 points (32-26) avant de subir le retour allemand, qui revenait à 32 partout à la pause.

Au retour des vestiaires, Emma Meesseman, Julie Vanloo (à distance) et Kyara Linskens permettaient aux Belges d’infliger un 11-0 partiel à leurs adversaires (43-32). Ce quart-temps s’achevait 58-45 pour les Cats.

Durant les dix dernières minutes, les Cats confortaient leur avance, Hanne Mestdagh s’illustrant notamment par deux tirs à distance réussis en peu de temps. La rencontre s’achevait sur le score de 84-55.

Emma Meesseman concluait la partie avec 25 points, 11 rebonds et 5 assists. Intraitable à trois points (3/3), Antonia Delaere achevait la rencontre avec 17 points. Côté allemand, Marie Guelich finissait avec 17 points.

Dans l’autre rencontre du groupe, la Bosnie-Herzégovine se rendra en Macédoine du Nord à 19h.

Les qualifications à l’Euro reprendront en novembre 2022. La Belgique recevra alors la Macédoine du Nord le 24 avant de retrouver la Bosnie-Herzégovine le 27.

Le premier de chacun des dix groupes de qualifications disputera l’Euro 2023 en Slovénie et Israël, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes (les cinq et les six si d’aventure Slovènes et Israéliennes figurent parmi les qualifiés). Les deux pays organisateurs, même qualifiés d’office, disputent en effet aussi les qualifications.

Dans l’intervalle, les Belgian Cats auront encore un rendez-vous en février 2022 avec un tournoi qualificatif pour la Coupe du monde en Australie prévue elle du 22 septembre au 1er octobre 2022.