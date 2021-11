D2: Ça passe pour Meux, pas pour Couvin

Laurent Gomez et ses hommes sont sortis victorieux de leur match dominical. Pas ceux de Gabor Bukran. EdA

Grâce à leur victoire à domicile sur Jette, les Meutois ont repris au classement leur deuxième place, qu'Hamoir leur avait subtilisée en jouant (1-1) sa rencontre en avance ce jeudi...

Meux et Couvin, les deux représentants namurois de D2 ACFF jouaient à la maison ce dimanche après-midi. Si les Verts ont enregistré un nouveau succès, les Bleus ne peuvent pas en dire autant...

Meux 2 - 1 Jette

Buts: Van Hyfte (1-0, 3e), Ruiz (1-1, 15e), Moors (2-1, 72e)

Carton rouge: Kinif (45e, 2 c.j.)

Sixième victoire d'affilée des hommes de Laurent Gomez. C'était au tour des Bruxellois de Jette de faire les frais de l'impressionnante régularité des Verts. Cyril Van Hyfte et Clément Moors se sont partagé les deux buts locaux. Bien que la victoire soit au bout, la rencontre a tout de même vu Gilles Kinif sortir prématurément, pour abus de cartons jaunes. C'est déjà la deuxième fois cette saison que le buteur meutois voit rouge.

Couvin-Mariembourg 0 - 2 Ganshoren

Buts: Otu (0-1, 53e ; 0-2, 93e)

À Couvin-Mariembourg, en revanche, on continue de souffler le chaud et le froid. Après un encourageant partage à Hamoir, les troupes de Gabor Bukran ont de nouveau chuté en championnat. Ganshoren a trouvé le chemin des filets à deux reprises, via David Otu. C'était suffisant pour l'emporter en terres fagnardes puisque Couvin n'est pas parvenu à répondre au buteur visiteur. En bas de tableau, les Namurois restent bloqués à 8 unités.