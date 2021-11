Farid répond à votre question météo: Un temps pour aller se balader à l’extérieur cette semaine?

La question du jour à Farid est celle de Laetitia de Tubize (Brabant wallon). "Bonjour Farid, la classe de mon fils et trois autres partent à Froidchapelle de mardi à vendredi. Tu as une idée du temps qu’il y fera?" Merci d’avance! Farid répond et donne ses tendances.

Salut Laetitia, a priori pas d’inquiétude pour cette semaine qui s’annonce assez anticyclonique. En gros, on n’attend pas de vent, de réel froid ni de pluie significative. Il faudra compter sur pas mal de nuages bas mardi et un temps frais (7-8°C).

Mercredi pourrait voir quelques trouées avant l’arrivée de quelques gouttes fin d’après-midi et une légère hausse du mercure sous un vent d’ouest faible.

Jeudi serait la journée la moins sombre et encore sèche avant à nouveau l’arrivée de quelques gouttes en soirée qui traîneront vendredi matin.

Encore une fois, les quantités seront négligeables et les périodes de temps sec très majoritaires. Une bonne semaine pour aller se balader à l’extérieur bien couvert.

Et ailleurs sur le pays?

La semaine commencera comme elle s’est terminée avec donc pas mal de nuages bas englobant tout le territoire. Nous évoluerons dans une atmosphère totalement stable grâce à l’anticyclone mais pas mal d’humidité restera piégée dans les basses couches. En cours d’après-midi, le vent de nord-est pourrait permettre au ciel de laisser quelques éclaircies se frayer un chemin mais cela déprendra de l’épaisseur de cette chape nuageuse.

Les maxima seront relativement doux de 8 à 10°C ce qui est dans les normes de saison et une petite goutte de bruine sera possible en fin d’après-midi via le nord du pays et la capitale. Le vent soufflera donc de nord-est tournant même au nord fin d’après-midi restant modéré (25-35 km/h). La nuit suivante, à nouveau des brouillards et nuages bas bien répandus.

NB: Merci à Brigitte pour sa confiance puisqu’il aura fait comme prévu plus sec ce dimanche bien qu’encore bien couvert sur Basècles.

