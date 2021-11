Jan Jambon en visite de quelques jours au Pays basque et en Catalogne

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) est arrivé dimanche en Espagne pour une visite de plusieurs jours au Pays basque et en Catalogne. La technologie et des rencontres politiques sont inscrites à son programme.

M. Jambon a fait une première halte à Bilbao, la plus grande ville de la région autonome espagnole du Pays basque.

Lundi, des entretiens avec des investisseurs basques sont prévus, ainsi qu’une visite de travail au centre de recherche technologique Tecnalia et à AZTI, un important centre de recherche marine près de Bilbao.

Sur le plan politique, une rencontre avec le président basque Iñigo Urkullu est prévue.

Lundi soir, Jan Jambon et la délégation qui l’accompagne se rendront à Barcelone. Le ministre-président N-VA s’y adressera aux Catalans qui ont été condamnés pour leur rôle dans le référendum sur l’indépendance. La N-VA s’est toujours opposée à ces condamnations. La Catalogne plaide pour l’indépendance depuis des années, ce qui explique les liens étroits avec la formation nationaliste flamande.

M. Jambon rencontrera également le Vice-président catalan et ministre de la numérisation et de la fonction publique, Jordi Puigneró. Il s’entretiendra avec des investisseurs catalans et visitera un bureau parlementaire des séparatistes catalans. Il y aura un entretien vidéo avec Carles Puigdemont, l’ancien Premier ministre catalan qui vit en exil en Belgique.

Le programme du ministre-président flamand à Barcelone aura également un volet technologique. Une visite du centre de recherche technologique catalan Eurecat et au Smart City Expo World Congress sont au programme.