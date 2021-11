MotoGP: Valentino Rossi dixième de sa dernière course, victoire de Francesco Bagnaia

L’Italien Valentino Rossi (Yamaha SRT) a terminé sa longue carrière par une dixième place au Grand Prix de Valence, 18e et dernière manche de la saison en MotoGP, remportée par son compatriote Francesco Bagnaia (Ducati) dimanche, sur le circuit Ricardo Tormo (4,005 km).

Rossi, 42 ans, disputait la dernière course de son exceptionnelle carrière. Le palmarès du ‘Dottore’comprend neuf titres de champion du monde (un en 125 cc, un 250 cc, un en 500 cc et six en MotoGP), 115 victoires, dont 89 en catégorie reine, et 235 podiums, dont 199 en catégorie reine.

Parti de la dixième position sur la grille, Rossi a franchi la ligne à cette place, avant de recevoir une haie d’honneur de la part des autres pilotes et d’être porté en triomphe une fois descendu de sa moto dans les stands.

La course a été remportée par Francesco Bagnaia. L’Italien, vice-champion du monde derrière Fabio Quartararo (Yamaha), s’offre un quatrième succès cette saison. Bagnaia a devancé l’Espagnol Jorge Martin et l’Australien Jack Miller pour un triplé Ducati. Assuré du titre, Fabio Quartararo s’est classé cinquième, derrière l’Espagnol Joan Mir (Suzuki), son prédécesseur au palmarès du championnat du monde. Le Français termine le championnat avec 278 points pour 252 à Bagnaia. Rossi finit 18e avec 44 points.