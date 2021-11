Max Verstappen: "J’espère qu’ils se paieront un bon dîner avec mon amende"

Max Verstappen a réagi de manière quelque peu cynique à l’amende de 50.000 euros qui lui a été infligée avant le Grand Prix du Brésil de Formule 1, dimanche.

Le pilote Red Bull a été sanctionné samedi après avoir touché l’aileron arrière de sa propre voiture puis celle de la Mercedes de Lewis Hamilton vendredi, à la recherche d’irrégularités chez son dernier adversaire pour le titre. Un geste qui n’est pas autorisé.

L’infraction au règlement a eu lieu dans le parc fermé, l’endroit où les voitures ne peuvent être touchées qu’avec l’autorisation des officiels. Verstappen a dû se présenter devant les commissaires samedi, qui ont sanctionné son infraction par une lourde amende.

"C’est une amende assez salée", a déclaré le Néerlandais sur le site Internet de la Formule 1. "J’espère qu’ils se paieront un bon dîner avec beaucoup de vin. Et puis du très bon vin, très cher, ce serait bien. Ils peuvent m’inviter, je paierai un supplément."

Hamilton a reçu une pénalité sur la grille pour la course sprint de samedi, qu’il a finalement terminé à la cinquième place, en raison de la non-conformité de son aileron arrière. Verstappen a terminé deuxième et a ajouté deux points au classement du championnat. Il en possède désormais vingt-un de plus que Hamilton alors qu’il ne reste que quatre courses (104 points à gagner au maximum).

Dimanche, le Néerlandais s’élancera de la deuxième place sur la grille de départ à Sao Paulo (18h00), tandis que Hamilton partira de la 10e place, ayant été pénalisé de cinq places en raison d’un cinquième changement de moteur.