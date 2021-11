La composition des Diables face à l’Estonie: Eden Hazard et Vanaken titulaires

Roberto Martinez garde sa confiance en des valeurs sûres pour espérer valider la qualification pour le Mondial 2022 contre l’Estonie

Les données sont simples: en cas de victoire ce samedi face à l’Estonie, les Diables rouges valideront leur ticket pour la Coupe du monde au Qatar. C’est sans doute pour cette raison que le sélectionneur espagnol n’a pas réellement innové.

Sans surprise, Christian Benteke est aligné, à la suite du forfait de Romelu Lukaku. Derrière lui, Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont titularisés. La grosse surprise est dans l’arrière-garde des Belges que Castagne, Vertonghen et Denayer composeront, devant le but défendu par Thibaut Courtois. Au milieu, Roberto Martinez fait confiance à la paire Witsel - Vanaken. Le Brugeois est récompensé pour ses récentes performances avec l’équipe nationale. Carrasco et Meunier animeront les flancs