Plaisirs d’hiver, monitoring cardiaque, PPDA… Notre sélection d’articles pour les 55 ans et plus

Avec l’approche de l’hiver on commence à penser aux activités qu’on pourrait faire durant les vacances de Noël: musées, balade dans les Fagnes, village de Noël à Bruxelles, visite de l’Aquascope de Virelles où tout simplement rester au chaud à côté de son animal de compagnie. On vous parle de tout ça, et d’autres choses encore, dans notre sélection d’articles hebdomadaire.

+ Découvrez tous nos articles pour les55 ans et plus

1. Le retour de Plaisirs d’hiver à Bruxelles

Plaisirs d’Hiver revient après une année au frigo. Avec pas mal de nouveautés dans la hotte du Père Noël bruxellois. L’Avenir a fait la balade virtuelle avant inauguration, le 26 novembre.

À LIRE ICI:2e patinoire à La Cambre, curling, village après-ski, marché des créateurs et invité insolite : 5 nouveautés de Plaisirs d’Hiver

2. Mamy a encore augmenté le thermostat

Pourquoi les personnes plus âgées sont-elles frileuses? Le Dr Pascale Cornette, gériatre aux cliniques universitaires Saint-Luc, nous l’explique.

À LIRE ICI: Pourquoi fait-il toujours si chaud chez mamy ?

MERCI Nous serions ravis de vous compter parmi notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous maintenant et profitez de tous nos contenus et de nombreux avantages. + DÉCOUVREZ L’OFFRE DU MOMENT: abonnez-vous et recevez jusqu’à 12 mois gratuit.

3. Patrick Poivre d’Arvor accusé de violences sexuelles

L’ancien présentateur du JT de TF1 est accusé par plusieurs anciennes collaboratrices de violences sexuelles. Photo News

L’ancien présentateur vedette de TF1 est dans la tourmente. Agressions sexuelles, harcèlement, viol… Huit femmes témoignent de l’enfer qu’elles ont vécu. Plusieurs plaignantes ont aussi décidé de lancer une associationsur les réseaux sociaux pour offrir un espace de parole aux victimes d’agressions dans le milieu des médias.

À LIRE ICI: Patrick Poivre d’Arvor accusé de violences sexuelles par 8 femmes

4. Mazout: commander en groupe pour diminuer le prix

Les clients, comme les fournisseurs de mazout, s’y retrouvent Photo News

Organisées par les Communes ou par des particuliers, les commandes de mazout groupées ont toujours la cote. Petit tour d’horizon du marché auprès des Communes, des particuliers et des fournisseurs.

À LIRE ICI: Des commandes groupées pour faire face à la hausse du prix du mazout : " Ça rencontre un bon succès "

5. L’Aquascope de Virelles en chantier pour mieux accueillir les oiseaux

La création de 19 îlots permettra d’offrir de nouvelles zones de refuge aux oiseaux. ÉdA Les travaux d’aménagement de l’étang de Virelles vont bon train. L’étang sera transformé en un archipel de 19 îlots d’ici quelques mois.

À LIRE ICI: Chimay : l’Aquascope de Virelles, futur Zwin wallon

6. Le suivi du monitoring cardiaque à distance bientôt remboursé?

Pacemakers et défibrillateurs peuvent faire l’objet d’un suivi à distance. Et ce service pourrait bénéficier d’un remboursement temporaire, selon les experts du Centre fédéral d’expertise des soins de santé.

À LIRE ICI: Quel remboursement pour le monitoring cardiaque à distance ?

Bon plan: - Vous souhaitez (re)découvrir les Cyclades et de Dodécanèse? Participez à notre croisière accompagnée (8 jours). Si vous êtes abonné, mentionnez-le lors de votre réservation: vous recevrez une attention particulière dans votre cabine.

7. Convertir son vélo à l’électrique efficacement

Le dispositif se fixe facilement sur le tube de selle du vélo et, par friction sur la roue arrière, crée l’assistance électrique. Doc Beaucoup de solutions existent pour convertir son vélo à l’électrique, souvent compliquées ou peu fiables. Avec Rubbee X, tout devient simple et efficace.

À LIRE ICI: On a testé le Rubbee X pour électrifier son vélo

8. La déprime, aussi pour nos animaux de compagnie

Il n’y a pas que les humains qui sont sujets à la déprime. ÉdA Si nous, humains, pouvons souffrir de déprime, voire de dépression, qu’en est-il de nos animaux de compagnie?

À LIRE ICI: Nos animaux peuvent-ils aussi être déprimés ?

9. Six loups habitent dans les Hautes Fagnes

Des louveteaux sont nés au printemps dernier dans les Hautes Fagnes. Doc Trois loups adultes et trois louveteaux se baladent pour l’instant dans notre région. Akela et Maxima sont installés dans les Hautes Fagnes avec leurs petits. Le troisième individu se promène, lui, du côté de Bullange.

À LIRE ICI:Les loups se réinstallent chez nous : six individus circulent dans les Hautes Fagnes

10. L’incroyable histoire du fragment de panorama disparu

Disparu des radars dans les années 70, l’enquête du "Panorama du Caire" reprend grâce à un fragment retrouvé. À voir au Musée d’art & histoire, jusqu’au 9 janvier

À LIRE ICI: L’incroyable histoire d’un panorama disparu