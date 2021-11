Denayer, Vanaken, Carrasco et Eden Hazard titulaires: suivez Belgique-Estonie en direct dès 20h45

Roberto Martinez devrait aligner sa meilleure équipe pour éviter toute fausse note et valider la qualification à domicile, dès ce samedi BELGA

Les Diables seront qualifiés pour le Mondial 2022 en cas de victoire... ou même en cas de revers si le pays de Galles ne bat pas la Biélorussie.

Roberto Martinez devrait aligner sa meilleure équipe pour éviter toute fausse note et valider la qualification à domicile, dès ce samedi. Histoire de saluer son public de la plus belle des manières une dernière fois en 2021, avant de se déplacer sereinement au pays de Galles où le sélectionneur aurait le loisir d’effectuer plusieurs tests et d’accorder du repos à certains cadres.

Battue 2-5 par la Belgique en septembre, l’Estonie a depuis signé trois résultats probants: un partage (0-0) contre le pays de Galles, une victoire 2-0 contre la Biélorussie et une courte défaite au pays de Galles en octobre (0-1). L’équipe de Thomas Haberli devrait à nouveau se reposer sur un dispositif défensif à cinq éléments.

La composition des Diables: Courtois, Denayer, Vertonghen, Castagne, Carrasco, Witsel, De Bruyne, Vanaken, E. Hazard (C), Benteke

Suivez Belgique-Estonie en direct commenté dès 20h45: