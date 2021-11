COP26: la Wallonie rejoint l’Écosse et consacre un million d’euros au volet pertes et préjudices

La Wallonie va octroyer un soutien spécifique et inédit d’un million d’euros pour permettre aux pays les plus vulnérables de faire face aux pertes et préjudices liés aux changements climatiques, a annoncé le ministre wallon du Climat, Philippe Henry, samedi dans le cadre de la COP26 à Glasgow.

Le sujet des pertes et préjudices ("loss and damages") figure au cœur des négociations à la COP26, qui jouent les prolongations samedi en Écosse. Il concerne les dommages, le cas échéant irréversibles, dus au dérèglement climatique, au-delà des capacités d’adaptation d’un pays à celui-ci. Les pays du Nord rechignent à trop s’engager sur cette question, craignant, qui la mise en place d’un troisième pilier de financement climat international (après l’atténuation et l’adaptation), qui la multiplication d’actions en justice pour l’obtention de dommages et intérêts.

En début de COP26, l’Écosse, par la voie de sa Première ministre Nicola Sturgeon, a annoncé une manne d’un million de livres (près d’1,2 million d’euros), avant de la porter quelques jours plus tard à deux millions de livres (2,4 millions d’euros), pour financer les pertes et préjudices des pays du Sud. Une annonce, surprise et inédite, qui, aux yeux de certaines ONG, "brise un tabou".

Ce samedi, c’est donc à la Wallonie d’emboîter le pas précurseur de l’Écosse, en mettant à son tour un million d’euros sur la table des pertes et préjudices. "C’est un geste important, en synergie avec le même engagement du gouvernement écossais. Les modalités de mise en œuvre seront coordonnées entre les deux ministres du climat de ces régions", explique à l’agence Belga le ministre wallon, qui a précisément participé à des négociations à la COP26 sur le volet des pertes et préjudices.

"Parmi les thèmes majeurs" de la conférence climat, "la prise en compte des ‘pertes et préjudices’s’est avérée centrale. C’est une réponse notamment aux pays les plus vulnérables face aux conséquences du changement climatique, au-delà des capacités d’adaptation: inondations, incendies, sécheresse? Pour assumer collectivement ces actions, il est nécessaire à la fois d’assurer le soutien technique et le financement", souligne encore Philippe Henry.

La Wallonie avait annoncé précédemment, lors la COP26, une hausse substantielle de son financement climat, qui passera de 8,25 millions d’euros en 2021 à quelque 12,5 millions d’euros en 2022. Le million d’euros prévu samedi par M. Henry pour les pertes et préjudices s’inscrit dans cette enveloppe de 12,5 millions d’euros.