NBA: Golden State, emmené par un nouveau record de Stephen Curry, poursuit sa course en tête

Stephen Curry est devenu le meilleur marqueur à trois points de l’histoire de la NBA, la Ligue nord-américaine de basket, vendredi.

Grâce à ses neuf nouveaux paniers depuis "downtown", il a rentré 3.366 paniers longue distance (en 886 matchs), soit huit de mieux que la marque de Ray Allen (3.358 réalisés en 1471 rencontres). Curry a terminé le match nanti de 40 points et a été le grand artisan de la victoire de Golden State face à Chicago 119-93. Les Warriors ont gagné sept de leurs huit matchs à domicile cette saison et présentent le meilleur bilan actuel de la Ligue après cette septième victoire consécutive (11-1).

Les Bulls, heureuse surprise de ce début de championnat, étaient privés de leur pivot Nikola Vucevic (positif au Covid-19). Ils ont perdu du coup la bataille du rebond (47-38) mais ont en fait été dominés dans tous les secteurs après un premier quart à l’avantage de Chicago (23-29).

Phoenix (8-3) est l’autre équipe qui est en forme à l’Ouest. Les Suns ont également aligné une septième victoire de rang, 94-119 à Memphis. Chris Paul (15 pts, 12 ast) a parfaitement dirigé la manœuvre au sein d’une équipe dont sept joueurs ont marqué au moins dix points. Ils pointent au 2e rang de leur Conférence.

Favoris pour le titre à l’aube de la saison, les Los Angeles Lakers (7-6) ne parviennent pas à faire preuve de constance. Sans LeBron James (abdominaux), absent depuis cinq matchs, les Lakers ont sombré à Minnesota 107-83. Anthony Davis (22 pts, 8 rebs) et Russell Westbrook (20 pts) n’ont pas compensé le vide laissé par "King James". Les Lakers ne sont que 7e à l’Ouest (7-6).

Denver a pu compter sur sa star Nikola Jokic pour aligner une 4e victoire. Le MVP sortant, de retour de suspension, a signé un triple-double (22 pts, 19 rebs, 10 ast) et les Nuggets ont infligé une sixième défaite de rang à Atlanta (105-96), malgré Trae Young (30 pts). Denver est 5e (8-4) juste derrière Dallas (8-4). Les Mavericks se sont appuyés sur Luka Doncic (32 pts, 15 passes, 12 rebs) et Kristaps Porzingis (32 pts) et ont dominé San Antonio (123-109).

Brooklyn s’est installé à la 2e place à l’Est (9-4) derrière Washington (8-3), mettant à profit sa victoire sur le parquet de La Nouvelle-Orléans 112-120. James Harden a sorti sa meilleure performance de la saison (39 pts, à 11/18, 12 ast) et Kevin Durant a encore été efficace (28 pts, à 11/17, 8 ast, 7 rebs).

Privé de Giannis Antetokounmpo (cheville), Khris Middleton (Covid-19) et Brook Lopez (dos), Milwaukee, le champion en titre, a concédé sa septième défaite en treize matchs (122-113 après prolongation à Boston) et ne sont que onzièmes à l’Est. Dennis Schroder a été le facteur X dans le temps additionnel. L’arrière allemand a inscrit 8 des 14 points des Celtics dans l’"overtime", pour finir avec 38 unités.