Marche, spectacles, expos… quelles activités au programme en Brabant wallon?

Plusieurs activités culturelles auront lieu ces prochaines semaines en Brabant wallon. Voici un petit aperçu des possibilités.

EXPOSITION

«Vibrations» à Braine-l’Alleud

Pour la première édition de ce parcours d’artistes, les visiteurs pourront se promener sur 6 lieux d’exposition dans le centre-ville à la découverte d’un panel d’œuvres de plus de 20 artistes, amateurs ou professionnels. À voir ce dimanche 14/11: photographies, peintures à l’huile, aquarelles, sculptures, ainsi que des démonstrations et des activités pour enfants. La liste des 6 lieux est à retrouver sur le site de l’ASBL Vers Demain. Gratuit.

info@versdemain.be – https ://versdemain.be/vibrations-2021/

SPECTACLES & CONCERT

Richard Ruben à La Sucrerie

Après le grand succès de son one-man-show "Je suis Belge, mais ça ne se voit pas", Richard Ruben revient le 18/11, à Wavre, avec une nouvelle création "Richard Ruben en chanté!". Un spectacle dont le défi est de chanter la vie dans ce qu’elle a de meilleur, d’absurde ou d’improbable. On y croise Amy Winehouse, Sting, Amélie Nothomb, Vianney, Pavarotti, David Bowie mais aussi Gonzague, un douanier suisse, un père hypocondriaque ou encore Benoit Poelvoorde. Réservation obligatoire. Tarif: 37 euros. Covid Safe Ticket (CST) requis. 010/39. 53.50 – Chemin de la Sucrerie 2, 1300 Wavre.

https ://lasucreriewavre.be/

Frankenstein au Foyer

Le 13/11 à Perwez, la Compagnie Karyatides propose une adaptation de la célèbre histoire de Frankenstein, à l’intersection du théâtre d’objet et de l’opéra. Sur scène, deux comédiens sont accompagnés par une chanteuse lyrique et un pianiste. Ils racontent, jouent et manipulent les protagonistes de l’histoire, dans une ambiance tragique et romantique, accompagnée de quelques touches d’humour. Le CST n’est pas exigé. Le tarif varie entre 12 et 7 euros; gratuit pour les moins de 12 ans. 081/23.45.55.

https ://www.foyerperwez.be/

«La Dame à la camionnette» à Ottignies

Jusqu’au 20/11, le centre culturel d’Ottignies propose de découvrir l’authentique histoire d’Alan Bennet et de Miss Shepherd, incarnée par la comédienne Jacqueline Bir. Dans le Londres des années 70, le romancier Alan Bennett accepte la demande d’une vieille dame qui souhaite garer sa camionnette, dans laquelle elle habite, devant sa propriété. C’est le début d’une occupation des lieux, et d’une enquête sur le mystère que cache cette femme, qui va durer 15 ans. Des personnages hauts en couleurs et de l’humour So British.

Réservation obligatoire. Le prix varie entre 22 et 7,50 euros. 010/43.57.10. Avenue des Combattants 41

https ://www.poleculturel.be/

Tim Dup à la Ferme du Biéreau

Après "Mélancolie Heureuse", son premier album, Tim Dup est de retour avec "Qu’en restera-t-il?", un disque où il raconte ses inquiétudes et ses espérances quant à l’empreinte que laisse l’être humain dans ce monde. Avec Coline et Toitoine en première partie, l’artiste electro-pop viendra interpréter ses chansons le 18/11 novembre à Louvain-la-Neuve.

Réservation obligatoire, tarif: 30 euros. Le CST est requis. Testing gratuit organisé une heure avant le début du concert. 070/22.15.00

Place Polyvalente, 1348 Louvain-la-Neuve

https ://laferme.be/

MARCHES

Marche Adeps à Ottignies

Le 14 novembre, l’Adeps propose une marche dans les rues d’Ottignies. Ce dimanche, c’est à l’École Saint-Pie X que le départ est organisé. À partir de 8 h, tous les types de randonneurs auront l’opportunité de suivre des parcours de 5, 10, 15 ou 20 km. La participation est libre et gratuite. Pour plus d’informations, contactez Éric Xhonneux au 010/61.65.01.

Avenue Saint-Pie X 5, 1340 Ottignies

http://www.sport-adeps.be

Randonnée à Grez-Doiceau

Le 14/11, Proxirando propose de partir à la découverte des paysages ruraux et du patrimoine architectural de Grez-Doiceau. Environ 21 kilomètres de marche à travers la ville et les bois pour découvrir les églises, les châteaux et maisons villageoises… La randonnée dure environ 5 heures. Départ prévu pour 10 h jusqu’à 16 h 30.

Pour profiter de la balade, il faut absolument réserver en contactant Didier par téléphone au 0477/86.21.89. Le prix est de 5 euros à partir de 16 ans.

Place Ernest Dubois, 1390 Grez – Doiceau.

http://www.proxirando.be/