Nuages et pluie ce samedi, les éclaircies reviendront dimanche

Le temps sera très nuageux à couvert avec régulièrement un peu de pluie ce samedi, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).

Sur l’ouest, le temps sera graduellement plus sec avec encore quelques averses. L’après-midi, on prévoit quelques éclaircies. En Ardenne, on pourra en outre s’attendre à des nuages bas réduisant la visibilité. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Ardenne, et 12 voire localement 13 degrés sur le centre et l’ouest. Le vent restera modéré, assez fort à la mer, d’abord d’ouest-sud-ouest puis de nord-ouest.

La nuit prochaine, le temps sera encore légèrement instable. Il fera souvent très nuageux à couvert avec encore quelques averses. De la brume et du brouillard se développeront sur de nombreuses régions. Les minima seront compris entre 5 degrés en haute Ardenne, 9 degrés sur le centre et 11 degrés au littoral.

Dimanche, le ciel sera d’abord très nuageux à couvert avec encore quelques précipitations par endroits, et localement aussi de la brume ou du brouillard. L’après-midi, le temps deviendra plus sec et des éclaircies se développeront progressivement. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés, sous un vent modéré de nord-est.