Charleroi frappe un grand coup

Charleroi 9 – Noorderwijk 7

Cartes jaunes: Qoli, Bouhzid.

Buts: Chadli (0-1, 11e), Bakija (1-1, 13e), Bouri (1-2, csc, 17e), El Fahsi (2-2, 20e), Vrancken (2-3, 24e), Aiyoub (3-3, 25e), Deckers (3-4, 29e), Deckers (4-4, csc, 30e), El Attabi (4-5, 33e), Chadli (4-6, 33e), Bakija (5-6, 33e), Bouri (5-7, 38e), Bouhzid (6-7, 39e), Atssouli (7-7, 39e), Aiyoub (8-7, 40e), Bouhzid (9-7, 40e)

À la maison, Charleroi se devait de confirmer sa victoire face à Eisden Dorp. En face, Noorderwijk est un concurrent direct pour le top 6. Si les Carolos s’offraient les premières occasions, Noorderwijk était nettement plus précis. Chadli profitait d’une perte de balle pour faire la différence! Dos au mur, Charleroi poussait pour revenir. Sur une phase, El Fakiri trouvait Bakija au deuxième: 1-1. À force de pousser, le Futsal Team. Dans la foulée, Bouhzid poussait l’adversaire à la faute: 2-1. Mais juste avant la pause, El Fahsi sortait de sa boîte pour égaliser! À la pause, le nul était logique.

Au retour des vestiaires, El Fakiri galvaudait une occasion en or! Noorderwijk était clairement plus précis. Vrancken était à la bonne place pour reprendre une passe de Qoli. Mais Aiyoub répliquait directement! Charleroi manquait plusieurs occasions. Les visiteurs n’avaient besoin que d’un contre pour reprendre l’avantage. Charleroi poussait et égalisait à nouveau. Il restait 10 minutes. Le Futsal Team manquait d’attention: 4-6. Il décidait de jouer gardien volant. Bakija réduisait l’écart. Mais Aiyoub touchait le cadre et Bouri glissait le ballon dans le but vide. Bouhzid entretenait l’espoir. Atssouli, Aiyoub et Bouhzid parvenaient à faire la différence.